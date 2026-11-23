'मैं खुदा की फेवरेट हूं फिर उन्होंने ये दर्द क्यों दिया', 76 की उम्र में शबाना आजमी को मां न बनने की कसक
Shabana Azmi: बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में बताया कि उनके लिए वो समय सबसे ज्यादा कठिन था जब उन्हें पता चला कि वो मां नहीं बन सकती हैं।
दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफी बेबाक रही हैं। उन्होंने मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर से शादी की है। हालांकि, शबाना और जावेद के अपने कोई बच्चे नहीं हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में शबाना ने उस मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्हें पता चला था कि वह कभी मां नहीं बन सकतीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने और जावेद अख्तर के रिश्ते पर भी खुलकर बात की।
अगर आपको कुछ मिला है तो आप कुछ खोएंगे भी- शबाना आजमी
पॉडकास्ट में शबाना आजमी से पूछा गया, ‘अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सबसे कठिन समय कौन सा रहा?’ एक्ट्रेस ने ऊषा काकड़े प्रोडक्शंस के सवाल पर कहा, ‘जब मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मैं अपने आपको समझती थी कि मैं तो खुदा की फेवरेट हूं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज से मैं वंचित रह जाऊंगी। तो वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था।’
ये भी पढ़ें: 'हां मैं मुस्लिम हूं, लेकिन नमाज नहीं..', शबाना आजमी की इस बात पर होती है जावेद अख्तर से बहस
शबाना आजमी ने खुद को कैसे संभाला?
शबाना ने आगे कहा, 'लेकिन फिर मैंने अपने आपको ये समझाया कि देखो आदमी को सबकुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। इंसान को सबकुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको कुछ मिला है तो आप कुछ खोएंगे भी। फिर मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और बच्चे तो थे ही। तो किसी तरह वो जो कठिन समय था वो निकल गया और अब मुझे इस बात का कोई गम नहीं।
ये भी पढ़ें: जावेद अख्तर जैसे लोग ईमान तो क्या, पैसों के लिए अपनी किडनियां बेच दें - भड़के मौलाना साजिद रशीदी
फोटो: जावेद अख्तर का पूरा परिवार
जावेद अख्तर के कितने बच्चे हैं?
शबाना आजमी ने साल 1984 में गीतकार, लेखक और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से शादी की थी। जावेद की यह दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी शादी लेखिका और स्क्रीनराइटर हनी ईरानी से हुई थी। हनी ईरानी और जावेद अख्तर के दो बच्चे हैं- फरहान अख्तर और जोया अख्तर। फरहान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं, जबकि जोया फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखिका हैं। शबाना और जावेद के अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन शबाना के फरहान और जोया के साथ अच्छा बॉन्ड है। शबाना कई मौकों पर उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर बात कर चुकी हैं।
ये भी पढ़ें: पाकिस्तान जाकर कहा, हमारी मुंबई को जलाने जो आए थे वो यहां खुले घूमते हैं, सन्नाटा छा गया- जावेद अख्तर
फोटो: जावेद अख्तर की एक्स वाइफ हनी और दूसरी पत्नी शबाना
शबाना ने अपने और जावेद अख्तर के रिश्ते पर क्या कहा?
शबाना आजमी ने पॉडकास्ट में अपने और जावेद अख्तर के रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘हमारे रिश्ते की जो सबसे अच्छी खूबी है न वो ये है कि हम एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जावेद हमेशा यही कहते हैं कि शबाना मेरी इतनी अच्छी दोस्त है कि शादी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हमारा सोचने का तरीका, हमारे विचार, हमारे संस्कार एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है कि कभी कोई लड़ाई ही न हो। खूब लड़ाईयों होती हैं, लेकिन मुझे गलता है कि हमारे बीच जो गहरी दोस्ती है वो हमारे रिश्ते की बुनियाद है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें