शबाना आजमी ने बताया बंटवारा 1947 का अपमानजनक सीन, बोलीं- कुर्ता फट गया था, सनी देओल आए और उन्होंने...

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट साथ नजर आई। अब शबाना ने फिल्म से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर किया है।

सनी देओल फिल्म बंटवारा 1947 लेकर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ है जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ट्रेलर रिलीज के दौरान शबाना आजमी और सनी देओल ने एक किस्सा बताया और इस दौरान दोनों इमोशनल हो गए। शबाना ने उस अपमानजनक सीन के बारे में बताया जब सनी उनके प्रोटेक्टर बन गए।

सनी ने कहा शबाना के साथ काम करते हुए लगा मां-बेटा हैं साथ दरअसल, सनी फिल्म शूट करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मैंने शबाना आजमी के साथ पहली बार साथ काम किया है और काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे मां और बेटे का ही रिलेशन है। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। जैसा कि मैंने इस पोस्ट में लिखा था मैं इस फिल्म को अपनी मां और दुनिया की सभी मां को डेडिकेट करता हूं।’

शबाना ने बताया एक दर्दनाक सीन का किस्सा शबाना आजमी इस दौरान इमोशनल हो गईं। उन्होंने फिर फिल्म के सबसे मुश्किल सीन को लेकर बात की और कहा, 'फिल्म में एक सीन था जहां पर्सनली बतौर ह्यूमन बीइंग अपमानित महसूस हुआ, पूरी तरह से सम्मान-रहित कर दिया गया। ट्रेलर में इसकी एक झलक मिलती है, जब विलेन मुझे घसीटता है और मेरा कुर्ता फाड़ देता है। उस मोमेंट में मुझे नहीं लगता कि एक इंसान के तौर पर मैंने कभी खुद को इतना कमजोर या बेबस महसूस किया था। आप विश्वास करें सनी आए और दुपट्टा मेरे ऊपर रखा। रियल लाइफ में बतौर शबाना आजमी ना कि मेरे किरदार के लिए वह मेरा बेटा मन गए। वह मेरे प्रोटेक्टर बन गए। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि थैंक गॉड तुम थे यहां मुझे बचाने के लिए।'

2 दशक लगे राजकुमार संतोषी को फिल्म बनाने में राजकुमार संतोषी ने बताया कि 'बंटवारा 1947' को बनने में दो दशक से ज्यादा का समय लगा है। वह बोले, ‘यह मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। मैंने साल 2009 में एक प्ले पढ़ा था। 2010 से फिर हम इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल हो गए हैं। फिर मैंने सनी साहब से इस स्टोरी को नरेट किया और वह भी पैशनेट दिखे। हम दोनों ने 15-16 साल लगाए हैं इस फिल्म को बनाने में। लेकिन हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए था।’

राजकुमार ने फिर आमिर को लेकर कहा, ‘अच्छी बात है कि आमिर ने स्टोरी सुनी और उन्हें पसंद आई। उन्होंने हमें मोटिवेट किया और कहा इसे बनाते हैं। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा।’