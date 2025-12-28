Hindustan Hindi News
9 साल के इस 'मासूम' बच्चे से सेट पर दूरी बनाकर रखती थी शबाना आजमी, शाहरुख-अमिताभ संग दे चुका ब्लॉकबस्टर मूवी

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने साल 1983 में आई 'मासूम' में लीड रोल निभाया था। इस मूवी में शबाना के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टर जुगल हंसराज नजर आए थे। ऐसे में अब जुगल ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि शबाना ने सेट पर उनके साथ दूरी बनाए रखी थी और वो भी इस वजह से।

Dec 28, 2025 07:05 am IST
बॉलीवुड स्टार्स फिल्मों में अपने रोल को लेकर काफी मेहनत करते हैं। वो अपने रोल को रियल दिखाने के लिए कई बार तो अपने परिवार और खुद तक को भूल जाते हैं कि वो असल में आखिर हैं क्या। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्री ने 42 साल पहले अपनी एक फिल्म के लिए किया था। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस शबाना आजमी की और वो फिल्म थी साल 1983 में आई 'मासूम'। इस मूवी में शबाना के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टर जुगल हंसराज नजर आए थे। ऐसे में अब जुगल ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि शबाना ने सेट पर उनके साथ दूरी बनाए रखी थी और वो भी इस वजह से। आइए जानते हैं क्या थी वजह?

जुगल के सामने इन बच्चियों पर प्यार लुटाती थीं शबाना

दरअसल, जुगल हंसराज ने हाल ही में 'पिंकविला' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में जुगल ने बताया कि शबाना आजमी 'मासूम' के सेट पर उनके साथ बात नहीं करती थी और दूरियां बनाकर रखती थी, जबकि दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट से खूब बात करती थी। उन्होंने कहा, 'मूवी में उर्मिला मातोंडकर और आराधना भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं थी। जो फिल्म में शबाना की बेटियों के रोल में थीं। इन दोनों से वो खूब बात करती थीं और फ्रेंडली थीं, क्योंकि वो मूवी में उनकी मां थीं और वो उनके बच्चे फिल्म में थे। लेकिन मुझसे थोड़ी दूर रहती थी शबाना जी।'

इस वजह से 9 साल के बच्चे से दूरी बनाई शबाना ने

जुगल हंसराज ने इंटरव्यू में आगे इंटरव्यू में कहा, 'पहले ये सब समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये उनके (शबाना आजमी) के प्रोसेस का हिस्सा था। वह नहीं चाहती थी कि हम करीब आएं क्योंकि हमारे बीच अजनबीपन स्क्रीन पर भी दिखे। सबको पता चला कि एक डिसकंफर्ट है मुझमें और मां में भी। तो वो बहुत खूबसूरत से किया था उन्होंने।' बता दें कि 'मासूम' में नसीरुद्दीन शाह, सईद जाफरी, तनुजा और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकार लीड रोल में थे। इस मूवी को शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। बाद में 'मासूम' को तेलुगु और तुर्की भाषा में भी रीमेक किया गया था।

