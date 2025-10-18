शबना आजमी ने अरबाज खान को बेटी को लेकर दी वॉर्निंग, बोलीं- वह आपको अपनी...

संक्षेप: शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर और अरबाज खान के पिता सलीम खान अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवार के बीच अच्छा रिश्ता है और साथ में हर सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं। लेकिन अब शबाना ने अरबाज को एक धमकी दी है।

अरबाज खान कुछ समय पहले ही बेटी के पिता बने हैं। अरबाज की पत्नी शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी को जन्म दिया है। वैसे तो अरबाज और शूरा को उस वक्त ही कई सेलेब्स ने पैरेंट्स बनने की बधाई दी थी। लेकिन शबाना आजमी ने अब अरबाज को बधाई के साथ एक प्यारी वॉर्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि वह आपको अपनी ऊंगली में नचाएगी।

क्या दी शबाना ने वॉर्निंग शबाना ने अरबाज के साथ फोटो शेयर की जिसमें वह केक कट कर रहे हैं उनके साथ जावेद अख्तर और बाकी लोग हैं। फोटो शेयर कर शबाना ने लिखा, बधाई हो अरबाज खान बेटी सिपारा के आने पर। एक वॉर्निंग : वह आपको अपनी ऊंगली में नचाएगी। यह हर बेटी का हक है।

अरबाज का जवाब अरबाज ने इस पर रिप्लाई किया, उसके ऊंगली पर नाचने से ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया।

अरबाज-शूरा की शादी बता दें कि अरबाज और शूरा ने कुछ समय के रिलेशन के बपाद 2023 में निकाह किया था वो भी अरबाज की बहन अर्पिता खान के घर पर। इस दौरान सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल थे। इसी साल जून में फिर अरबाज ने शूरा की प्रेग्नेंसी कन्फर्म की। अरबाज 2 दशक के बाद पिता बने हैं और वह काफी खुश हैं।