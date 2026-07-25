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शबाना आजमी अब नहीं जा पाएंगी CJP प्रोटेस्ट में, एक्ट्रेस को हुआ स्वाइन फ्लू, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ गई है और इस वजह से वह अब कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने नहीं जा पाएंगी। डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है।

shabana azmi
शबाना आजमी को हुआ स्वाइन फ्लू

शबाना आजमी शुरुआत से कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ी रही हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन का भी खुलकर सपोर्ट किया है और उनके साथ इस लड़ाई में साथ हैं। लेकिन अब शबाना की तबीयत खराब हो गई। शबाना को स्वाइन फ्लू हो गया है और उन्हें डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी है। शबाना की टीम के मुताबिक एक्ट्रेस को 102 डिग्री फीवर है।

शबाना को बेड रेस्ट की दी सलाह

उनकी टीम ने स्टेटमेंट जारी किया है, शबाना जी आज प्रोटेस्ट में जाने वाली थीं, लेकिन उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और उन्हें 102 फीवर है। डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है।

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शबाना सोशल मीडिया पर भी करती हैं सपोर्ट

बता दें कि शबाना ना सिर्फ ग्राउंड में जाकर बल्कि सोशल मीडिया पर भी बच्चों के लिए पोस्ट कर रही थीं। एक पोस्ट में शबाना ने लिखा था, ‘सच बोलने पर फांसी और फंदे का खतरा होता है। फिर भी असली सवाल यह है कि फांसी और फंदे के पार क्या है?’

वहीं एक पोस्ट में शबाना ने लिखा था, ‘अपने युवा साथियों के साथ जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर जा रही हूं, ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पूरे सिस्टम में आमूल-चूल बदलाव की मांग की जा सके। हमारे देश की सफलता को मापने के लिए GDP का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, पब्लिक हेल्थ और महिला सशक्तिकरण के लिए एलोकेट करना चाहिए।’

बता दें कि एक प्रदर्शन के दौरान शबाना की पहले भी तबीयत खराब हो गई थी और तब उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में ले जाया गया था। हालांकि तबियत खराब होने के बाद भी वह फिर सपोर्ट करने आई थीं।

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शबाना को टियर गैस से अस्थमा अटैक आ गया था

वहीं टियर गैस के दौरान शबाना को अस्थमा की दिक्कत भी हो गई थी। शबाना ने कहा था, ‘मुझे अस्थमा की दिक्कत है और जब टियर गैस का अटैक हुआ था तब मुझे अस्थमा का अटैक हो गया था, लेकिन मेरा पंप मेरे साथ था तो मैं ठीक हूं। मुझे फिर एक बिल्डिंग की तरफ लेकर गए और फिर सांस पर सांस आई। लेकिन मैं यही कहूंगी कि बच्चों को मेरा सलाम है।’

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प्रोटेस्ट के बारे में जानें

प्रोटेस्ट के बारे में बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में। इस दौरान उनके साथ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी उनका साथ दिया और भूख हड़ताल की। छात्रों की डिमांड है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें। दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पूरे देश में चल रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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