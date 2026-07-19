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CJP Protest: शबाना आजमी पहुंचीं जंतर मंतर, अभिजीत दिपके से मुलाकात, नेहा का चूमा हाथ

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी पहुंचीं। उनके जंतर मंतर आने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में से एक शबाना नेहा से मुलाकात करतीं और उनका हाथ चूमतीं नजर आ रही हैं।  

CJP Protest: शबाना आजमी पहुंचीं जंतर मंतर, अभिजीत दिपके से मुलाकात, नेहा का चूमा हाथ

दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। सीजेपी कल यानी 20 जुलाई को संसद तक मार्च की तैयारी भी कर रही है। हालांकि, ये मार्च हो पाएगा या नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्होंने मार्च की परमीशन नहीं दी है। मार्च की तैयारी के बीच आज यानी 19 जुलाई को शबाना आजमी जंतर मंतर पहुंचीं। उन्होंने वहां पर अभिजीत दिपके से मुलाकात की। साथ ही, अनशन पर बैठीं नेहा से भी उन्होंने बात की।

जंतर मंतर पहुंचीं शबाना आजमी

शबाना आजमी के जंतर मंतर आने के वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। एक वीडियो में शबाना आजमी स्टेज पर चढ़ती नजर आ रही हैं। स्टेज पर आकर शबाना आजमी अभिजीत दिपके से मिलती हैं। अभिजीत जो भूख हड़ताल पर हैं, वो एक्ट्रेस को देखकर उठने लगते हैं, तो शबाना आजमी उन्हें लेटे रहने का इशारा करती हैं। इसके बाद शबाना आजमी अभिजीत का हाथ पकड़ती हैं और उनसे कुछ बातचीत करती हैं।

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नेहा बोरा से की मुलाकात

एक दूसरे वीडियो में शबाना आजमी AISA की नेहा बोरा से मुलाकात करती दिखाई पड़ती हैं। नेहा भी सोनम वांगचुक के साथ ही भूख हड़ताल पर बैठी थीं। उन्हें 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं भूख हड़ताल करते हुए। शबाना आजमी नेहा के पास आती हैं। नेहा लेटी हुई होती हैं। शबाना नेहा का हाथ पकड़ती हैं, वो उनके हाथ पर किस करती हैं फिर अपनी दोनों आंखों को नेहा के हाथ पर लगाती हैं।

शबाना को जंतर मंतर पर देख लोगों ने की तारीफ

शबाना के जंतर मंतर पहुंचने पर जहां ज्यादातर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- केवल शबाना मैम ही समझ सकती हैं कि एक महिला होकर गलत के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इनके पिता जी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा थे। अच्छा लगा कि शबाना जी वो चीज आगे लेकर चल रही हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- एक मां ही नेहा का दर्द समझ सकती है। इस लड़की ने 20 दिन से खाना नहीं खाया है।

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कुछ लोगों ने किया शबाना आजमी को ट्रोल

वहीं, कुछ लोगों ने शबाना आजमी को ट्रोल भी किया है। एक यूजर ने लिखा- क्या ड्रामा है? और ऑस्कर अवॉर्ड मिलता है शबाना जी को। एक ने लिखा- दो शानदार एक्ट्रेस एक ही फ्रेम में। एक ने कहा- ये क्या नाटक कर रही है। जितना ये नाटक हो रहा है उतना ज्यादा समझ आ रहा है कि ये पेड प्रोटेस्ट है। एक ने लिखा- सभी एंटी हिंदू फोर्स एक जगह आ रही हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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Shabana Azmi

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