शबाना आजमी के 75वें जन्मदिन पर जमकर हुआ डांस, आपने देखे ये मजेदार इनसाइड वीडियोज?

शबाना आजमी के 75वें बर्थडे सिलेब्रेशन के कुछ वीडियोज उनके मेहमानों ने सोशल मीडिया पर लीक कर दिए हैं। इसमें बॉलीवुड दीवाज की मस्ती और शबाना-जावेद का रोमांटिक डांस को खूब लाइक्स मिल रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:11 AM
फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने 18 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन का जश्न मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। इस पार्टी में शामिल हुए कुछ लोगों ने वीडियोज पोस्ट किए हैं। सेलिब्रेशन में फराह ख़ान, करण जौहर, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, रेखा, उर्मिला मातोंडकर, सोनू निगम और महीप कपूर जैसे कई जाने-माने चेहरे नजर आए।

जावेद अख़्तर के साथ शबाना का रोमांटिक डांस

पार्टी की सबसे खास बात शबाना आज़मी और उनके पति जावेद अख़्तर का डांस था। दोनों ने एक-दूसरे के साथ 'प्रिटी लिटिल' गाने पर रोमांटिक डांस किया। जावेद और शबाना मैचिंग कपड़ों में थे और उनकी पार्टी में शामिल सिलेब्स ने डांस देखकर खूब सीटियां और तालियां मारीं।

रेखा, माधुरी और उर्मिला का डांस

सेलिब्रेशन का एक और वीडियो वायरल है जिसमें शबाना आजमी रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर मस्त होकर 'कैसे पहली जिंदगानी' गाने पर डांस कर रही हैं।

मेहमानों ने लीक किए वीडियोज

शबाना आज़मी की बर्थडे पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेहमानों में से फराह खान और संजय कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस खास शाम की झलकियां शेयर की हैं, फैंस सिलेब्स की इस मस्ती को खूब पसंद कर रहे हैं।

