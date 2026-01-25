सोहेल से लड़ाई के वक्त सीमा का साथ देता था खान परिवार, सलमान बोले थे- आप हमेशा ही...

संक्षेप: सीमा सजदेह का कहना है कि भले ही उनका और सोहेल खान का तलाक हो गया है, लेकिन आज भी खान परिवार उन्हें सपोर्ट करता है और परिवार कि तरह ही मानता है।

सलमान खान के भाई सोहेल खान ने सीमा सजदेह से शादी की थी। हालांकि दोनों का फिर तलाक हो गया। भले ही दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन सोहेल और सीमा के बीच कोई कड़वाहट नहीं है और मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। अब सीमा ने हाल ही में बताया कि कैसे सलमान खान और उनका पूरा परिवार उनके लिए सपोर्टिव रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खान परिवार रहा है सपोर्टिव सीमा ने ऊषा काकड़े प्रोडक्शन को दिए इंटरव्यू में कहा, वे हमेशा मेरे लिए रहे हैं। मेरा भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन मेरे बच्चे आधे खान और आधे सजदेह हैं। उनके जरिए ये हमेशा मेरे परिवार रहेगा। हम सिर्फ बतौर पति-पत्नी अलग हुए हैं, बाकी हम परिवार ही हैं। सोहेल मेरे बच्चों के पिता हैं और ये कभी नहीं बदल सकता।

सलमान खान ने कही थी एक बात सीमा ने आगे कहा, ‘खान परिवार हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा है। यहां तक कि सोहेल और मैं जब लड़ते थे तो वे मेरा साइड लेते थे। वे आज भी बच्चों को लेकर मेरी मदद करते हैं। योहान अब टीनेजर है और अगर उसे लेकर मुझे कोई मदद की जरूरत होती है तो मैं सोहेल की बहन या भाई के पास बिना झिझक के जाती हूं। सलमान और पूरा परिवार हमेशा उनके फैसले पर सपोर्ट करता है। सलमान ने एक बार कहा था कि आप दोनों अलग हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा इन बच्चों की मां रहोगी।’

तलाक की वजह पर बोलीं सीमा तलाक की वजह पर सीमा ने कहा, ‘हम दोनों काफी यंग थे जब हमारी शादी हुई। मैं सिर्फ 22 साल की थी और जैसे-जैसे हम बड़े हुए हमारी सोच बदल गई। हमें एहसास हुआ कि हम पति-पत्नी से ज्यादा दोस्त अच्छे रह सकते हैं। हर दिन लड़ने से अच्छा था अलग हो जाओ। हम घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे अपनी खिटपिट से।’