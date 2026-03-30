दिल पे जख्म खाते हैं…सिक्योरिटी गार्ड ने गाया धुरंधर 2 का गाना, वायरल वीडियो पर यूजर्स बोले-वाह क्या आवाज है
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के गाने को गाते देखा जा सकता है। असल में इस कव्वाली को नुसरत फतेह अली खान ने गाया था। इस वीडियो पर यूजर्स ने रिएक्शन दिया है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म के गाने भी कमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गानों पर बनी रील्स वायरल हो रही है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड धुरंधर 2 में फिल्माया नुसरत फतेह अली खान का गाना 'दिल पे जख्म खाते हैं' गाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए सिक्योरिटी गार्ड के टैलेंट की तारीफ की है।
सिक्योरिटी गार्ड ने गाया गाना
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड को नुसरत फतेह अली खान के गाने को गाते देखा जा सकता है। इस वीडियो में गार्ड को इस शांति और कॉंफिडेंट के साथ ये गाना गाते हुए देखा जा रहा है उसने लोगों का दिल जीत लिया है। इस गाने को हाल में फिल्म धुरंधर 2 में भी इस्तेमाल किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा, इसके हाथ देखिए, ऐसे तभी होते हैं जब कोई दिल से गाना गाता है। अन्य यूजर ने लिखा, वाह क्या आवाज है, एक और यूजर ने लिखा, अच्छी आवाज है लेकिन नुसरत फतेह अली खान साब जैसी नहीं,एक दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसी आवाजों को फिल्मों में जगह देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
1977 में सुनाई दी थी ये कव्वाली
बता दें, नुसरत फतेह अली खान की ये कव्वाली सबसे पहले साल 1977 में सुनाई दी गई थी। उसके बाद इस कव्वाली को 1994 के कॉन्सर्ट में सुना गया और अब धुरंधर 2 का हिस्सा है। इस गाने को नई धुनों में पिरो कर ऑडियंस के सामने पेश किया गया है जिसे पसंद किया जा रहा है।
आदित्य धर के काम की तारीफ
धुरंधर 2 के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए हैं। हर गाने की अपनी एक जर्नी रही है। म्यूजिक कंपोजर शाश्वत ने इन गानों को तैयार किया है। आदित्य धर ने बैकग्राउंड स्कोर से लेकर गानों पर बारीकी से काम किया है। ऑडियंस को फिल्म की हर बारीकी पसंद आ रही है। डायरेक्टर के इस काम के लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है। धुरंधर की कमाई की बात करें तो फिल्म 850 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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