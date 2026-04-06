Screen Awards 2026: छावा विकी कौशल को हराकर बेस्ट एक्टर बने धुरंधर के रणवीर, ये रही विनर्स की लिस्ट
Screen Awards 2026 स्क्रीन अवॉर्ड 2026 के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है। खास बात ये है कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और कलाकारों ने कुल 14 अवॉर्ड अपने नाम किए। इसके अलावा नीरज घयवान की फिल्म होम बाउंड भी छाई रही। ये हैं विनर्स-
किसी भी फिल्ममेकर्स और एक्टर के लिए उनके काम के लिए अवॉर्ड मिलना सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब ये सम्मान सम्मान आदित्य धर और उनकी फिल्म धुरंधर के नाम हो रहा है। स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है। इस बार धुरंधर की धूम हो रही है। इस फिल्म ने कुल 14 अवॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी अपने घर ले गए हैं तो नीरज घयवान की फिल्म होमबाउंड ने भी अवॉर्ड जीते हैं।
स्क्रीन अवॉर्ड में आदित्य धर साल के सबसे बड़े डायरेक्टर बनकर सामने आए हैं। फिल्म धुरंधर के लिए उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर (Male) बने। अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल (Male) का अवॉर्ड जीता। बेस्ट फिल्म बनी धड़क 2।
ये रही सभी विनर्स की लिस्ट
बेस्ट फिल्म
धड़क 2
धुरंधर
हक
सैयारा
सितारे ज़मीन पर
मालेगांव के सुपरबॉयज़
छावा
होमबाउंड -विनर
बेस्ट एक्टर (फीमेल)
तृप्ति डिमरी (धड़क 2)
कोंकना दें शर्मा (मेट्रो इन दिनों)
मोनिका पवार (निशांची)
राधिका आप्टे (सिस्टर मिडनाइट)
कृति सेनन (तेरे इश्क में)
यामी गौतम (हक) - विनर
बेस्ट एक्टर (मेल)
विक्की कौशल (छावा)
विशाल जेठवा (होमबाउंड)
ईशान खट्टर (होमबाउंड)
मनोज बाजपेयी (जुगनुमा: द फैबल)
आदर्श गौरव (मालेगांव के सुपरबॉयज़)
सिद्धांत चतुवेर्दी (धड़क 2)
रणवीर सिंह (धुरंधर)- विनर
बेस्ट डायरेक्टर
लक्ष्मण रामचन्द्र उतेकर (छावा)
सुपर्ण एस वर्मा (हक)
नीरज घेवान (होमबाउंड)
राम रेड्डी (जुगनुमा: द फैबल)
मोहित सूरी (सैयारा)
रीमा कागती (मालेगांव के सुपरबॉयज़)
आदित्य धर (धुरंधर)- विनर
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फीमेल)
दिव्या दत्ता (छावा)
शीबा चड्ढा (हक)
डॉली अहलूवालिया (सितारे) ज़मीन पर)
मंजिरी पुपाला (मालेगांव के सुपरबॉयज़)
शालिनी वत्स (होमबाउंड) - विनर
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (मेल)
राकेश बेदी (धुरंधर)
नसीरुद्दीन शाह (गुस्ताख इश्क)
सौरभ शुक्ला (जॉली एलएलबी 3)
दीपक डोबरियाल (जुगनुमा: द फैबल)
अक्षय खन्ना (धुरंधर)- विनर
बेस्ट एक्शन
120 बहादुर
छावा
देवा
जाट
धुरंधर-विनर
बेस्टबैकग्राउंड स्कोर
छावा (एआर रहमान)
हक (संदीप चौटा)
होमबाउंड (नरेन चंदावरकर, बेनेडिक्ट टेलर)
सैयारा (जॉन स्टीवर्ट एडुरी)
धुरंधर (शाश्वत सचदेव) - विनर
बेस्ट कोरियोग्राफी
आज़ाद - उई अम्मा (बोस्को लेस्ली मार्टिस)
देवा - भसड़ मचा (बॉस्को लेस्ली मार्टिस)
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - पनवाड़ी गीत (गणेश आचार्य)
थम्मा - दिलबर की आंखों का (विजय गांगुली)
धुरंधर - शरारत (विजय गांगुली) - विनर
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी
होमबाउंड (प्रतीक शाह)
ह्यूमन्स इन द लूप (मोनिका तिवारी, हर्षित सैनी, गुंजन जयवंत)
जुगनुमा: द फ़ेबल (सुनील रामकृष्ण बोरकर)
मालेगांव के सुपरबॉयज़ (स्वप्निल। एस। सोनावणे (आईएससी))
धुरंधर (विकाश नौलखा)- विनर
बेस्ट कॉस्टयूम
गुस्ताख इश्क (मनीष मल्होत्रा, शिवांक विक्रम कपूर)
होमबाउंड (रोहित चतुवेर्दी)
मालेगांव के सुपरबॉयज़ (भावना शर्मा)
छावा (शीतल इकबाल शर्मा) - विजेता
धुरंधर (स्मृति चौहान)- विजेता
बेहतरीन डायलॉग
हक (रेशू नाथ)
होमबाउंड (नीरज घायवान, वरुण ग्रोवर, श्रीधर दुबे)
जॉली एलएलबी 3 (सुभाष कपूर)
मालेगांव के सुपरबॉयज़ (वरुण ग्रोवर, शोएब जुल्फी नज़ीर)
धुरंधर (आदित्य धर)- विजेता
बेस्ट एडिटिंग
हक (निनाद खानोलकर)
होमबाउंड (नितिन बैद)
सय्यारा (देवेंद्र मुर्देश्वर, रोहित मकवाना)
मालेगांव के सुपरबॉय (आनंद सुबया)
धुरंधर (शिवकुमार वी। पणिक्कर) - विजेता
बेस्ट जेंडर सेंसटिव फिल्म
धड़क 2
मिसेज
ह्यूमन इन द लूप
द ग्रेट इंडियन शमसुद्दीन फैमिली
हक़ - विजेता
बेस्ट फिल्म राइटिंग (कहानी और स्क्रिप्ट)
धुरंधर (आदित्य धर)
हक (रेशू नाथ)
ह्यूमन्स इन द लूप (अरण्य सहाय)
होमबाउंड (बशारत पीर, नीरज घेवान, सुमित रॉय) - विजेता
बेस्ट हेयरस्टाइल और मेक-अप
छावा (श्रीकांत देसाई)
आपातकाल (एलिज़ाबेथ लॉसन ज़ीस, धनंजय एम. प्रजापत)
होमबाउंड (ख्याति मल्होत्रा)
मालेगांव के सुपरबॉयज़ (तरन्नुम खान, अवन कॉन्ट्रैक्टर, डायने कमिसारिएट)
धुरंधर (प्रीतिशील सिंह डिसूजा) - विनर
बेस्ट सॉन्ग
धुरंधर - टाइटल ट्रैक, धुरंधर (शाश्वत सचदेव, चरणजीत आहूजा)
धुरंधर - गहरा हुआ (शाश्वत सचदेव)
सैयारा - बारबाड (द ऋष)
सैयारा - हमसफ़र (सचेत-परंपरा)
सैयारा - टाइटल ट्रैक, सैयारा (तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला, अर्सलान निज़ामी) - विनर
बेस्ट गीतकार
धुरंधर - गहरा हुआ (इरशाद कामिल)
होमबाउंड - यार मेरे (वरुण ग्रोवर)
सैयारा - सैयारा टाइटल ट्रैक (इरशाद कामिल)
मालेगांव के सुपरबॉय - बंदे (जावेद अख्तर)
गुस्ताख इश्क - उल जुलूस इश्क (गुलज़ार) - विनर
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
धुरंधर - धुरंधर टाइटल ट्रैक (हनुमानकाइंड, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मोहम्मद सादिक)
धुरंधर - गहरा हुआ (अरिजीत सिंह, शाश्वत सचदेव, अरमान खान)
सैयारा - धुन (अरिजीत सिंह)
सैयारा - बरबाद (जुबिन नौटियाल)
सैयारा - सैयारा टाइटल ट्रैक (फहीम अब्दुल्ला) - विनर
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
धुरंधर - शरारत (जैस्मीन सैंडलास, मधुबंती बागची)
मेट्रो... दिनों में - क़ायदे से (श्रेया घोषाल)
सैयारा - बरबाड (शिल्पा राव)
सैयारा - हमसफ़र (परंपरा टंडन)
सैयारा - सैयारा टाइटल ट्रैक (श्रेया घोषाल) - विनर
बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन
छावा (सुब्रत चक्रवर्ती, अमित रे)
गुस्ताख़ इश्क़ (मधुमिता सेन, अजय शर्मा)
होमबाउंड (ख्याति कंचन)
मालेगांव के सुपरबॉयज़ (सैली व्हाइट)
हक (सोनम सिंह, अभिजीत गांवकर)
केसरी चैप्टर 2 (रीता घोष)
धुरंधर (सैनी एस. जोहरे)- विनर
बेस्ट साउंड डिज़ाइन
छावा (विश्वदीप चटर्जी)
होमबाउंड (संजय मौर्य, ऑल्विन रेगो)
ह्यूमन्स इन द लूप (कल्हण रैना)
सैयारा (गणेश गंगाधरन)
धुरंधर (विश्वदीप चटर्जी) - विनर
बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स
120 बहादुर
छावा
जुगनुमा: द फ़ेबल
थामा
धुरंधर-विनर
बेस्ट हेयरस्टाइलिंग एंड मेक-अप
छावा (श्रीकांत देसाई)
इमरजेंसी (एलिजाबेथ लॉसन ज़ीस, धनंजय एम. प्रजापत)
होमबाउंड (ख्याति मल्होत्रा)
सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव (तरन्नुम खान, अवंत कॉन्ट्रैक्टर, डियान कमिसारिएट)
धुरंधर (प्रीतिशील सिंह डिसूजा) – विनर
ब्रेकथ्रू डेब्यू डायरेक्टर
दिबाकर दास रॉय (दिल्ली डार्क)
अरण्य सहाय (ह्यूमन्स इन द लूप)
करण सिंह त्यागी (केसरी चैप्टर 2)
करण कंधारी (सिस्टर मिडनाइट)
शाजिया इकबाल (धड़क 2) – विनर
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (फीमेल)
राशा थडानी (आज़ाद)
सारा अर्जुन (धुरंधर)
रिद्धिमा सिंह (ह्यूमन्स इन द लूप)
शुभांगी दत्त (तन्वी द ग्रेट)
अनीत पाड्डा (सैयारा) – विनर
ब्रेकथ्रू न्यू एक्टर (मेल)
मोहित अग्रवाल (आगरा)
अमान देवगन (आज़ाद)
सैमुअल अबियोला रॉबिन्सन (दिल्ली डार्क)
ऐश्वर्य ठाकरे (निशांची)
अहान पांडे (सैयारा) – विनर
बेस्ट ओटीटी फिल्म
मिसेज (Mrs)
रात अकेली है
द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली
द मेहता बॉयज़
स्टोलन (Stolen) – विनर
बेस्ट एक्टर (फीमेल) – ओटीटी फिल्म
फातिमा सना शेख (आप जैसा कोई)
राधिका आप्टे (साली मोहब्बत)
सबा आज़ाद (सॉन्ग्स ऑफ़ पैराडाइज़)
मिया मेलज़र (स्टोलन)
फरीदा जलाल (द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली)
श्रेया चौधरी (द मेहता बॉयज़)
सान्या मल्होत्रा (मिसेज) – विनर
बेस्ट एक्टर (मेल) – ओटीटी फिल्म
मनोज बाजपेयी (इंस्पेक्टर ज़ेंडे)
अभिषेक बच्चन (कालीधार लापता)
नवाजुद्दीन सिद्दीकी (रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स)
शुभम वर्धन (स्टोलन)
अभिषेक बनर्जी (स्टोलन) – विनर
बेस्ट डायरेक्टर – ओटीटी फिल्म
आरती कादव (मिसेज)
हनी त्रेहन (रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स)
अनुषा रिज़वी (द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली)
बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज़)
करण तेजपाल (स्टोलन) – विनर
बेस्ट स्क्रिप्ट – ओटीटी फिल्म
मिसेज
रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स
सॉन्ग्स ऑफ़ पैराडाइज़
द मेहता बॉयज़
स्टोलन – विनर
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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