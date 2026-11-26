Scene OTT Release: थिएटर में हल्ला मचाने के बाद अब ओटीटी पर आ रहे हैं सूर्या, इस दिन होगी 'सीन' की स्ट्रीमिंग
जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' की कहानी की बात करें तो इसमें सूर्या ने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जिसे एक सुलझ चुके पुराने मामले को दोबारा खंगालना पड़ता है।
Scene Ott Release: साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' को फैंस इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म में एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया है। 'करुप्पु' के बाद फैंस उनकी 'सीन' मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सूर्या की 'सीन' ने 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। वहीं, अब 'सीन' भी रिलीज होते ही छा गई है। बॉक्स ऑफिस पर भी 'सीन' ने भी अच्छी कमाई की है। वहीं, अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। आइए जानते हैं सूर्या की 'सीन' ने ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम हो रही है।
'सीन' की OTT रिलीज डेट: फिल्म कब और कहां देखें
'सीन' में सूर्या की एक्टिंग काफी पसंद किया जा रहा है। इस एक्शन-कॉमेडी फिल्म में नजरिया नाजिम और नसलेन गफूर भी हैं। 'फिल्मीबीट' की रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ने 88 करोड़ रुपये में 'सीन' के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदे हैं। इस समझौते के तहत, फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने और इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के बीच चार सप्ताह का अंतर रखा गया है। वहीं, 'न्यूज 18 तमिलनाडु' ने भी फिल्म के ओटीटी रिलीज की पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार, सूर्या की 'सीन' नेटफ्लिक्स 4 दिसंबर से इस फिल्म को स्ट्रीम करेगा। हालांकि, नेटफ्लिक्स या फिल्म निर्माताओं की ओर से इस डील या OTT रिलीज डेट के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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'सीन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' का रिलीज के साथ ही 'रामायण' जैसी फिल्मों से हुआ। वहीं, अब इसके सामने धनुष और साई पल्लवी की 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' रिलीज हो गई, जिसने इसका पूरा गेम बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब 'सीन' के लिए टिके रहना एक बड़ी चुनौती है।'सीन' का निर्देशन जीतू माधवन ने किया है। तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 19.15 करोड़ रुपये की कमाई थी। ऐसे में अब इसके 20वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'सीन' ने बुधवार को 45 लाख रुपये की कमाई की है। भारत में 'सीन' का अबतक का टोटल 152.15 करोड़ रुपये हो गया है।
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'सीन' की क्या है कहानी?
जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' की कहानी की बात करें तो इसमें सूर्या ने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जिसे एक सुलझ चुके पुराने मामले को दोबारा खंगालना पड़ता है। जब उसका एक राज गलती से सबके सामने आ जाता है, तब उसे एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पीछे भागना पड़ता है। फिल्म में नजरिया नाजिम और नसलेन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिनकी एक्टिंग कहानी में जान डालता है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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