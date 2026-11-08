Scene Day 2: डे 1 पर 'सीन' ने 'करुप्पु' को पछाड़ा, शनिवार को 5.7% की छलांग, सूर्या की मूवी ने 2 दिन में की बंपर कमाई
'सीन' का वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रांग रहा, जिसका फायदा इसे पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। ऐसे में अब 'सीन' के ओपनिंग डे कलेक्शन के बाद इसके दूसरे दिन के आंकड़े भी आ चुके हैं।
Scene Box Office Collection Day 2: कॉलीवुड स्टार सूर्या आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सूर्या ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। सूर्या की पिछली रिलीज फिल्म 'करुप्पु' ने भी दर्शकों का दिल जीता। इस मूवी में बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। वहीं, एक बार फिर से सूर्या अपनी फिल्म 'सीन' में दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर सूर्या काफी चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज होते ही छा गई है। इसे दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। 'सीन' का वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रांग रहा, जिसका फायदा इसे पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। ऐसे में अब 'सीन' के ओपनिंग डे कलेक्शन के बाद इसके दूसरे दिन के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है।
दो दिनों में सूर्या की 'सीन' ने बंपर कमाई
सूर्या की 'सीन' का रिलीज के साथ ही 'जेलर 2' और 'रामायण' जैसी फिल्मों से हुआ। इन दोनों ही फिल्मों की तबाही के बीच भी सूर्या की 'सीन' शानदार कमाई कर रही है। 'सीन' का निर्देशन जीतू माधवन ने किया है। तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 19.15 करोड़ रुपये की कमाई थी। वहीं, इसने दूसरी दिन भी शानदार कमाई की। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'सीन' ने शनिवार को 20.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'रामायण' का अबतक का टोटल 39.40 करोड़ रुपये हो गया है।
सूर्या की 'सीन' बनी उनके करियर की तीसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म (इंडिया नेट)
कोईमोई के अनुसार, सूर्या की फिल्म 'सीन' ने पहले ही दिन अपनी ही कई फिल्मों को मात देकर आगे निकल गई है। इसने 'करुप्पु', 'विश्वनाथ एंड सन्स' जैसी फिल्मों को पीछे कर दिया है। ऐसे में 'सीन' बनी सूर्या के करियर की तीसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है। देखिए सूर्या की टॉप 5 बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्में...
1. कंगुवा- 24 करोड़
2. रेट्रो- 19.25 करोड़
3. सीन- 19.15 करोड़
4. करुप्पु- 15.5 करोड़
5. विश्वनाथ एंड सन्स- 15.15 करोड़
'सीन' की कहानी है बेहद रहस्यमयी और रोमांचक
फिल्म 'सीन' की कहानी की बात करें तो इसमें सूर्या ने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जिसे एक सुलझ चुके पुराने मामले को दोबारा खंगालना पड़ता है। जब उसका एक राज गलती से सबके सामने आ जाता है, तब उसे एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पीछे भागना पड़ता है। फिल्म में नजरिया नाजिम और नसलेन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिनकी एक्टिंग कहानी में जान डालता है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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