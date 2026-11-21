Scene Box Office Day 15: वीकेंड से पहले ही धड़ाम हुई 'सीन', 'रामायण' ने बिगाड़ा गेम, शुक्रवार को लाखों में सिमटी कमाई
'सीन' का वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रांग रहा, जिसका फायदा इसे पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। ऐसे में अब 'सीन' के 15वें दिन के आंकड़े भी आ चुके हैं।
Scene Box Office Collection Day 15: साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों अपनी फिल्म 'सीन' को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में सूर्या ने एक बार फिर से अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया है। सूर्या की 'सीन' को लेकर फैंस लंबे समय से एक्साइटेड थे। 'करुप्पु' के बाद फैंस उनकी 'सीन' मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सूर्या की 'सीन' ने 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। सूर्या ने अपनी फिल्म 'करुप्पु' के जरिए भी दर्शकों का दिल जीता। 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। वहीं, अब 'सीन' भी रिलीज होते ही छा गई है। इसे दर्शकों और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। 'सीन' का वर्ड ऑफ माउथ काफी स्ट्रांग रहा, जिसका फायदा इसे पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। ऐसे में अब 'सीन' के 15वें दिन के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितना कमा लिया है।
वीकेंड के पहले धड़ाम हुई सूर्या की 'सीन'
सूर्या की 'सीन' का रिलीज के साथ ही 'जेलर 2' और 'रामायण' जैसी फिल्मों से हुआ। इन दोनों फिल्मों की तबाही के बीच भी सूर्या की 'सीन' शानदार कमाई कर रही है। 'सीन' का निर्देशन जीतू माधवन ने किया है। तमिल स्टार सूर्या की फिल्म 'सीन' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 19.15 करोड़ रुपये की कमाई थी। ऐसे में अब इसके 15वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'सीन' ने को शनिवार 77 लाख रुपये की कमाई की है। भारत में 'सीन' का अबतक का टोटल 147.72 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'सीन' का कलेक्शन
|डे 1
|19.15 करोड़ रुपये
|डे 2
|20.35 करोड़ रुपये
|डे 3
|23.65 करोड़ रुपये
|डे 4
|21.40 करोड़ रुपये
|डे 5
|12.85 करोड़ रुपये
|डे 6
|8.05 करोड़ रुपये
|डे 7
|6.25 करोड़ रुपये
|डे 8
|6.00 करोड़ रुपये
|डे 9
|9.50 करोड़ रुपये
|डे 10
|9.30 करोड़ रुपये
|डे 11
|3.00 करोड़ रुपये
|डे 12
|2.90 करोड़ रुपये
|डे 13
|2.65 करोड़ रुपये
|डे 14
|1.90 करोड़ रुपये
|डे 15
|77 लाख रुपये
|टोटल कलेक्शन
|147.72 करोड़ रुपये
'सीन' की क्या है कहानी?
जितु माधवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'सीन' की कहानी की बात करें तो इसमें सूर्या ने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है, जिसे एक सुलझ चुके पुराने मामले को दोबारा खंगालना पड़ता है। जब उसका एक राज गलती से सबके सामने आ जाता है, तब उसे एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पीछे भागना पड़ता है। फिल्म में नजरिया नाजिम और नसलेन जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिनकी एक्टिंग कहानी में जान डालता है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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