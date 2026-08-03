Sawan Special: ये हैं सावन के बेस्ट 5 गाने, जानिए किस गीतकार ने लिखे हैं ये गीत
सावन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आप अगर हिंदी फिल्मों के बेस्ट सावन सॉन्ग सुनना या इन गीतों को बनाने, लिखने वालों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। सावन के सबसे खूबसूरत, मन को सुकून और शांति देने वाले सावन सॉन्ग।
आज सावन का पहला सोमवार है। देशभर में लोग भगवान शिव की आस्था में डूबे हुए हैं। हिंदी फिल्मों में भी सावन और इस पर बने गीतों का अहम योगदान रहा है। सावन के गीतों को खूब सुना और गाया जाता है। सावन पर बने इन गानों को लिखने, गाने और बनाने वाले कलाकारों ने भी सावन के उसी रंग को देखते हुए ये गाने बनाए होंगे। ये सावन पार बेस्ड हिंदी फिल्मों के बेहतरीन 5 गाने हैं। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है?
रिमझिम गिरे सावन
सावन का सबसे खूबसूरत गाना अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था। इस गाने को गीतकार योगेश ने लिखा था। उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन उनका लिखा ये गाना सावन की पहचान बन गया। इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था।
सावन का महीना पवन करे शोर
1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिलन। इस फिल्म में सुनील दत्त और नूतन लीड रोल में थे। फिल्म में एक गाना था 'सावन का महीना पवन करे शोर'। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था और मुकेश ने लता मंगेशकर के साथ गाया। आज भी इस खूबसूरत गाने को सुना जाता है।
अब के सजन सावन में
1975 में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की फिल्म आई थी चुपके चुपके। इस फिल्म का गाना अब के सजन सावन में खूब मशहूर हुआ था। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था और लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। म्यूजिक SD बर्मन का था।
लगी आज सावन की
1989 में श्रीदेवी और ऋषि कपूर की फिल्म आई थी चांदनी। इस फिल्म के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म में एक गाना था ‘लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है’। इस गाने में श्रीदेवी के साथ विनोद खन्ना थे। गाने को आवाज दी थी सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे ने।और गाने लिखे थे आनंद बक्शी ने।
कुछ कहता है ये सावन
1971 में एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में इस फिल्म में धर्मेंद्र और आशा पारेख पर एक गाना फिल्माया गया था 'कुछ कहता है ये सावन'। इस गाने को भी आनंद बक्शी ने लिखा था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज भी खास लगता है।
आनंद बक्शी ने अपने फिल्मी करियर में सावन, बारिश पर कई खूबसूरत गाने लिखे हैं। उनमें से चार इस लिस्ट में शामिल हैं। इन सावन के गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है?
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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