सौरभ शुक्ला बोले, जॉली एलएलबी से पहले मैं लोगों से कहता था कि मैं एक्टर नहीं राइटर हूं
सौरभ शुक्ला ने अपने डिप्रेशन वाले फेज को याद किया। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि फेमस होने के बाद भी उन्हें एक-दो सीन्स वाले रोल मिल रहे थे।
हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सौरभ शुक्ला उन अभिनेताओं में से एक हैं। आज भले ही वह इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब अच्छा काम न मिलने की हताशा में उन्हें अपनी पहचान तक छिपानी शुरू कर दी थी। जी हां, उन्होंने खुद इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया है।
'सत्या' के बाद का फेज
1998 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या’ में सौरभ शुक्ला ने कल्लू मामा का किरदार निभाया था। लोग आज भी सौरभ शुक्ला को कल्लू मामा के नाम से जानते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में सौरभ ने खुलासा किया कि 'सत्या' की रिलीज के बाद वह रातों-रात मशहूर तो हो गए थे, लेकिन करियर के लिहाज से चीजें वैसी नहीं बदलीं जैसी उन्होंने सोची थीं।
क्या हुआ था?
सौरभ शुक्ला बोले, ‘सत्या के बाद लोग मेरे काम की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन मेरे पास जिस तरह के रोल आ रहे थे, उनसे मैं खुश नहीं था। लोग एक-दो सीन्स वाले रोल लेकर मेरे पास आते थे। मैं उस तरह का काम नहीं करना चाहता था।’
डिप्रेशन में आ गए थे सौरभ
सौरभ बताते हैं कि वह डिप्रेस्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें वो ड्यू (हक) नहीं मिल रहा है, जिसके वह हकदार थे। ऐसे में उन्होंने फिल्म मेकर्स से कहना शुरू कर दिया था, ‘भाई, मैं एक्टर नहीं हूं, मैं एक राइटर हूं।’
ऐसे पलटा पासा
सौरभ शुक्ला का यह लंबा इंतजार और संघर्ष साल 2012 और 2013 में खत्म हुआ। इन दो सालों में उनकी दो ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने उनके करियर की दिशा और दशा दोनों बदल दीं। पहली बर्फी (2012) जिसमें सौरभ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। दूसरी जॉली एलएलबी (2013), जिसमें उन्होंने जज त्रिपाठी का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से भी नवाजा गया था।
बदला नजरिया
इन फिल्मों की रिलीज के बाद इंडस्ट्री और दर्शकों का नजरिया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। लोग उनके पास आकर कहने लगे कि आप हमारे फेवरेट एक्टर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जॉली एलएलबी के बाद उनकी फीस भी बढ़ गई थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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