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रणबीर कपूर की ‘रामायण’ में नजर आएगा फिल्म ‘एनिमल’ का ये एक्टर, निभा रहा है अहम किरदार

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर की रामायण में फिल्म एनिमल का भी ये एक्टर नजर आने वाला है। इस एक्टर की एक झलक आपने ट्रेलर में देखी होगी। फिल्म में ये एक्टर एक खास किरदार निभाता नजर आएगा। क्या आपने पहचाना?

saurabh sachdeva in ramayana
रामायण में सौरभ सचदेव

रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रामायण बनाने में अपने 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। विदेश से VFX के लिए लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इन सब से परे इस फिल्म की कास्ट लोगों पर छाप छोड़ती नजर आ रही है। रामायण में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का एक एक्टर अहम किरदार में नजर आने वाला है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि सौरभ सचदेव हैं।

रामायण में एनिमल का ये एक्टर

कुछ साल पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी। फिल्म में बॉबी देओल के गूंगे किरदार अबरार के साथ आबिद नाम का एक किरदार नजर आया था। ये किरदार एक्टर और एक्टिंग सिखाने वाले कोच सौरभ सचदेव ने निभाया था। वो अबरार की आवाज बने थे और अंत तक उनके साथ नजर आए थे। अब सौरभ, रणबीर कपूर की रामायण में भी नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में उनकी एक झलक नजर आई है। रिपोर्ट की मानें तो सौरभ ने रामायण में मारीच का किरदार निभाया है। मारीच वही थे जो राम के वनवास के दौरान हिरण के भेस में आए थे। मारीच का शिकार करने के लिए ही राम, सीता को कुटिया में छोड़कर हिरण का शिकार करने जंगल में गए थे।

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रामायण में सौरभ सचदेव

जानिए कौन थे रामायण के मारीच

रामायण में मारीच का किरदार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मारीच एक मायावी राक्षक था। तकड़ा पुत्र मारीच रिश्ते में रावण के मामा लगते थे और जानबूझकर हिरण का भेस धारण कर राम को सीता से दूर ले गए। नितेश तिवारी की रामायण में अब ये किरदार सौरह सचदेव निभाते दिखेंगे।

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रामायण की कास्ट

रामायण की कास्टिंग पसंद की जा रही है। ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर रावण बने यश की चर्चा हो रही है। एक्टर्स के मॉडर्न अवतार, लुक भी खबरों में बने हुए हैं। टीवी की एक्ट्रेसेज भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाती दिखेंगी। ये फिल्म खास होने वाली है।

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दिवाली पर रिलीज होगी रामायण
बता दें, रामायण का ट्रेलर देखने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी इसकी तारीफ की है। फिल्म के बजट को लेकर वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। इस फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग इस साल दिवाली पर दस्तक देने वाला है। पहले भाग में रावण का इंट्रो होगा, राम का जन्म, सीता विवाह, अयोध्या का राजपाठ, वनवास, सीता हरण और फिर हनुमान की एंट्री के बाद फिल्म को अगले भाग के लिए रोक दिया जाएगा। फिल्म के दूसरे भाग में रावण के साथ युद्ध और सीता की घर वापसी दिखाई जाएगी। दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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