रणबीर कपूर की ‘रामायण’ में नजर आएगा फिल्म ‘एनिमल’ का ये एक्टर, निभा रहा है अहम किरदार
रणबीर कपूर की रामायण में फिल्म एनिमल का भी ये एक्टर नजर आने वाला है। इस एक्टर की एक झलक आपने ट्रेलर में देखी होगी। फिल्म में ये एक्टर एक खास किरदार निभाता नजर आएगा। क्या आपने पहचाना?
रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर देखने के बाद ऑडियंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने रामायण बनाने में अपने 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। विदेश से VFX के लिए लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इन सब से परे इस फिल्म की कास्ट लोगों पर छाप छोड़ती नजर आ रही है। रामायण में रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का एक एक्टर अहम किरदार में नजर आने वाला है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि सौरभ सचदेव हैं।
रामायण में एनिमल का ये एक्टर
कुछ साल पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी। फिल्म में बॉबी देओल के गूंगे किरदार अबरार के साथ आबिद नाम का एक किरदार नजर आया था। ये किरदार एक्टर और एक्टिंग सिखाने वाले कोच सौरभ सचदेव ने निभाया था। वो अबरार की आवाज बने थे और अंत तक उनके साथ नजर आए थे। अब सौरभ, रणबीर कपूर की रामायण में भी नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में उनकी एक झलक नजर आई है। रिपोर्ट की मानें तो सौरभ ने रामायण में मारीच का किरदार निभाया है। मारीच वही थे जो राम के वनवास के दौरान हिरण के भेस में आए थे। मारीच का शिकार करने के लिए ही राम, सीता को कुटिया में छोड़कर हिरण का शिकार करने जंगल में गए थे।
जानिए कौन थे रामायण के मारीच
रामायण में मारीच का किरदार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मारीच एक मायावी राक्षक था। तकड़ा पुत्र मारीच रिश्ते में रावण के मामा लगते थे और जानबूझकर हिरण का भेस धारण कर राम को सीता से दूर ले गए। नितेश तिवारी की रामायण में अब ये किरदार सौरह सचदेव निभाते दिखेंगे।
रामायण की कास्ट
रामायण की कास्टिंग पसंद की जा रही है। ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर रावण बने यश की चर्चा हो रही है। एक्टर्स के मॉडर्न अवतार, लुक भी खबरों में बने हुए हैं। टीवी की एक्ट्रेसेज भी इस फिल्म में अहम किरदार निभाती दिखेंगी। ये फिल्म खास होने वाली है।
दिवाली पर रिलीज होगी रामायण
बता दें, रामायण का ट्रेलर देखने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी इसकी तारीफ की है। फिल्म के बजट को लेकर वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। इस फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है। पहला भाग इस साल दिवाली पर दस्तक देने वाला है। पहले भाग में रावण का इंट्रो होगा, राम का जन्म, सीता विवाह, अयोध्या का राजपाठ, वनवास, सीता हरण और फिर हनुमान की एंट्री के बाद फिल्म को अगले भाग के लिए रोक दिया जाएगा। फिल्म के दूसरे भाग में रावण के साथ युद्ध और सीता की घर वापसी दिखाई जाएगी। दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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