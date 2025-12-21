Hindustan Hindi News
धुरंधर के इस सीन में दर्द में डूब गई थीं सौम्या टंडन, अक्षय खन्ना को सच में जड़ दिया थप्पड़

संक्षेप:

धुरंधर में अक्षय खन्ना की पत्नी का किरदार निभाने वाली सौम्या टंडन ने फिल्म से जुड़ी ये खास बात बताई है। एक्ट्रेस ने ये कहा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने सच में अक्षय को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस सीन पर उन्हें खूब तारीफें मिल रही हैं।

Dec 21, 2025 11:05 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर इस समय अपनी शानदार स्टार कास्ट और दमदार कहानी के लिए पसंद की जा रही है। सभी एक्टर्स की परफॉरमेंस को भी सराहना मिल रही है। इन एक्टर्स की लिस्ट में एक नाम एक्ट्रेस सौम्या टंडन का भी है। सौम्या ने फिल्म में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की पत्नी का किरदार निभाया था। अब सौम्या ने फिल्म से जुड़े एक सीन का जिक्र किया है। एक्ट्रेस ने बिहाइंड से सीन दो तस्वीरें शेयर की हैं। और बताया है कि इस सीन में उन्होंने अक्षय खन्ना को सच में थप्पड़ जड़ दिया था।

सौम्या ने सच में मारा थप्पड़

सौम्या ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'ये फिल्म में मेरा एंट्री सीन था। इस सीन को मिल रहे इतने प्यार ने मुझे अभिभूत कर दिया है। इस सीन में एक साथ कई इमोशन थे। मुझे अपने पति पर गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से हमारे बेटे की मौत होती है। सीन में मुझे बेबस मां और गहरे दर्द को दिखाना था। और हां मैंने अक्षय को सच में थप्पड़ मारा। उनके क्लोजअप के दौरान। क्योंकि आदित्य चाहते थे कि सीन असली लगे। मैं उन्हें धोखा देना चाहती थी। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मेरा रोने वाला क्लोजअप एक ही टेक में हो गया था।"

असली दर्द किया महसूस

सौम्या ने बताया कि दूसरी तस्वीर में वो अपने बेटे की मौत पर प्रार्थना कर रही हैं। इस सीन में उन्होंने जो दर्द महसूस किया वो लंबे समय तक उनके साथ रहा। सौम्या के काम को पसंद किया जा रहा है।

फिल्म की आंधी

बता दें, धुरंधर की कहानी एक जासूस की है जो नाम और पहचान बदल कर पाकिस्तान में सालों रह कर अपनी अलग पहचान बनाता है। हमजा के किरदार में रणवीर छा गए। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत को किया जा रहा है। फिल्म की कमाई 500 करोड़ पार पहुंच गई और जल्द 600 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी।

Dhurandhar akshaye khanna ranveer singh

