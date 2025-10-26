सतीश शाह चाहते थे बढ़ जाए जिंदगी, सचिन बोले- बीमार बीवी की वजह से करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट

संक्षेप: सतीश शाह को किडनी की समस्या थी। वह अभी और जीना चाहते थे ताकि बीमार बीवी की देखभाल कर सकें। यह बात उनके दोस्त सचिन पिलगांवकर ने बताई। सचिन ने बताया कि निधन के दो घंटे पहले ही उनसे बात हुई थी।

सतीश शाह के निधन के बाद उनके दोस्त सचिन पिलगावंकर सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि उसी दिन सतीश से मैसेज पर बात हुई थी। सतीश और जीना चाहते थे ताकि अपनी पत्नी मधु की देखभाल कर सकें। वह भी बीमार रहती हैं। इस वजह से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। सचिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुप्रिया तीन दिन पहले ही सतीश शाह से मिलने गई थीं।

डायलिसिस पर थे सतीश सचिन ने न्यूज18 से बातचीत में बताया, 'दुर्भाग्य से मधु की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्हें अल्जाइमर्स है। इस साल सतीश ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। वह चाहते थे कि उनका जीवन बढ़ जाए ताकि वह अपनी पत्नी मधु की देखभाल कर सकें। वह डायलिसिस पर थे। इससे पहले उनकी बायपास सर्जरी हुई थी जो कि सक्सेसफुल थी।'

उसी दिन आया था मैसेज सचिन की पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर सतीश शाह के निधन के 3 दिन पहले उनके घर गई थीं। सचिन ने बताया कि उनकी सतीश से मैसेज पर बात होती थी। सचिन बोले, 'मुझे तो 12.56 मिनट पर उनका मैसेज आया मतलब उस वक्त तक वह ठीक थे। अगर कहूं कि मैं शॉक में हूं तो ये भी कम होगा। इंडस्ट्री का लॉस तो हुआ ही और वो बात अलग है। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है।'



