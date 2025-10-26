Hindustan Hindi News
सतीश शाह चाहते थे बढ़ जाए जिंदगी, सचिन बोले- बीमार बीवी की वजह से करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट

संक्षेप: सतीश शाह को किडनी की समस्या थी। वह अभी और जीना चाहते थे ताकि बीमार बीवी की देखभाल कर सकें। यह बात उनके दोस्त सचिन पिलगांवकर ने बताई। सचिन ने बताया कि निधन के दो घंटे पहले ही उनसे बात हुई थी।

Sun, 26 Oct 2025 02:28 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सतीश शाह के निधन के बाद उनके दोस्त सचिन पिलगावंकर सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि उसी दिन सतीश से मैसेज पर बात हुई थी। सतीश और जीना चाहते थे ताकि अपनी पत्नी मधु की देखभाल कर सकें। वह भी बीमार रहती हैं। इस वजह से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। सचिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुप्रिया तीन दिन पहले ही सतीश शाह से मिलने गई थीं।

डायलिसिस पर थे सतीश

सचिन ने न्यूज18 से बातचीत में बताया, 'दुर्भाग्य से मधु की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्हें अल्जाइमर्स है। इस साल सतीश ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। वह चाहते थे कि उनका जीवन बढ़ जाए ताकि वह अपनी पत्नी मधु की देखभाल कर सकें। वह डायलिसिस पर थे। इससे पहले उनकी बायपास सर्जरी हुई थी जो कि सक्सेसफुल थी।'

उसी दिन आया था मैसेज

सचिन की पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर सतीश शाह के निधन के 3 दिन पहले उनके घर गई थीं। सचिन ने बताया कि उनकी सतीश से मैसेज पर बात होती थी। सचिन बोले, 'मुझे तो 12.56 मिनट पर उनका मैसेज आया मतलब उस वक्त तक वह ठीक थे। अगर कहूं कि मैं शॉक में हूं तो ये भी कम होगा। इंडस्ट्री का लॉस तो हुआ ही और वो बात अलग है। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है।'

सतीश शाह के नहीं हैं बच्चे

बता दें कि सतीश शाह के बच्चे नहीं हैं। ऐसे में वह खुद अपनी बीमार पत्नी मधु की देखभाल करना चाहते थे। 74 साल की उम्र में सतीश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सतीश शाह ने 12.57 को साराभाई वर्सस साराभाई कोस्टार रत्ना पाठक से भी चैट किया था। दो घंटे बाद उनका निधन हो गया।

