सतीश शाह को मिलेगा मरणोपरांत पद्म श्री, भाई ने कहा- काश तब मिलता जब वह जिंदा थे
सतीश शाह जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में हमेशा सबको हंसाया है, उन्हें अब उनकी मौत के बाद पद्म श्री (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाएगा। इस पर उनके चचेरे भाई ने कहा कि काश पहले मिलता जब वह जिंदा थे।
अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले सतीश शाह को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री (मरणोपरांत) मिलेगा। उनके इस अवॉर्ड को सतीश के कजिन भाई अरविंद लेंगे। अरविंद का कहना है कि काश यह अवॉर्ड सतीश को तब मिलता जब वह जिंदा होते। उन्होंने यह भी बताया कि क्यों सतीश शाह की पत्नी इस अवॉर्ड को नहीं लेने जा रही हैं।
परिवार वाले अभी तक सदमे से नहीं उबर पाए
सतीश के कजिन अरविंद ने एचटी सिटी से बात करते हुए कहा, ‘हम अभी तक (उनकी मौत के) सदमे से उबर नहीं पाए हैं। उनकी पत्नी को रोज देखकर हमें याद आता है कि वे किस तरह के इंसान थे। हमारा घर हंसी से भरा रहता था, अब अचानक सारी खुशी खत्म हो गई है। काफी खाली सा हो गया है। हम उनकी पत्नी(मधु शाह) को देखते हैं और वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।’
काश यह सम्मान पहले मिलता
उनसे फिर पूछा गया कि परिवार ने क्यों तय किया कि उन्हें ही समारोह में शाह का प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो उन्होंने कहा, ‘वह मेरे लिए भाई से बढ़कर थे और उनकी पत्नी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है जिससे वह ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। काश यह सम्मान पहले मिलता जब वह जिंदा थे, लेकिन जो होता है उसे हम बदल नहीं सकते। मेरी यही इच्छा है कि जब मैं उनकी जगह इस अवॉर्ड को लूं तो वह ऊपर से हमें देखें और हमें आशीर्वाद दें। जब मैं वापस मुंबई आऊंगा तो हम एक छोटा सेलिब्रेशन करेंगे उनके सम्मान में।’
पिछले साल दुनिया छोड़ गए सतीश शाह
बता दें कि सतीश शाह का निधन पिछले साल अक्टूबर में हो गया था। मुंबई में लंच खाते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स उनको बचा नहीं पाए।
सतीश के पॉपुलर शो और फिल्में
बता दें कि सतीश को उनकी पॉपुलर परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद रखा जाता है जिसमें उनके शोज और फिल्में हैं साराभाई वर्सेस साराभाई, कल हो ना हो, ओम शांति ओम, जाने भी दो यारों, उमराव जान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
वहीं पद्म अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा रिपब्लिक डे पर हुई थी। उस वक्त यह घोषणा की गई थी कि दिवंगत एक्टर सतीश शाह को पद्म श्री(मरणोपरांत) मिलेगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए।
लास्ट सतीश की फिल्म हमशक्ल थी जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह लास्ट कॉमेडी सीरीज यूनाइटेड कच्चे में नजर आए थे जिसमें सुनील ग्रोवर थे। यह सीरीज साल 2023 में आई थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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