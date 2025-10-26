सतीश शाह ने मौत से दो घंटे पहले साराभाई वर्सेज साराभाई की इस एक्ट्रेस से की थी बात
सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ। सतीश शाह के इस तरह अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है। सतीश शाह ने अपने निधन से दो घंटे पहले अपने कुछ दोस्तों से बात की थी। इसमें से एक नाम उनकी ऑनस्क्रीन पत्नी साराभाई वर्सेज साराभाई एक्ट्रेस रत्ना पाठक का है।
सचिन पिलगोंकर को किया था मैसेज
सतीशा शाह के दोस्त सचिन पिलगोंकर ने न्यूज 18 को खास बातचीत में बताया कि सतीश शाह ने उन्हें दोपहर 12 बजकर 56 मिनट पर मैसेज किया था। वहीं, साराभाई वर्सेज साराभाई के प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया में न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि निधन से दो घंटे पहले सतीश शाह ने रत्ना पाठक से फोन पर बात की थी।
जेडी मजीठिया ने क्या बताया
जेडी मजीठिया ने कहा, "मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि 11 बजे उन्होंने आतिश कपाड़िया से बात की थी। 12 बजकर 57 मिनट पर उन्होंने रत्ना जी से बातकी थी। और उसके दो घंटे बाद, हमें पता चला कि वो अब नहीं रहे। परसों हमें मिलना था। मैं उनके घर के नीचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत थके हुए हैं। मैं रिटायर होने वाला हूं। मैंने उनसे कहा कि मेरा परिवार भी उनसे मिलना चाहता है। बहुत प्यार करते थे मेरी बेटियों से, मेरी पत्नी के भी वो बहुत करीबी थे।" जेडी ने बताया कि उन्होंने कहा कि वो बाद में मिलेंगे, लेकिन वो बाद में अब कभी नहीं आएगा।
सतीश शाह के अंतिम संस्कार में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम चेहरे नजर आए। उनकी को-एक्ट्रेस रुपाली गांगुली उनके जाने से काफी भावुक नजर आईं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बुरी तरह रोती नजर आ रही हैं।
