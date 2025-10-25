सतीश शाह ने निधन से पहले इस एक्टर को किया था याद, बोले थे- आप हमेशा मेरे आसपास हैं

संक्षेप: सतीश शाह के निधन के बाद उनका आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने मौत से एक दिन पहले किया था। इस पोस्ट पर उन्होंने एक दिवंगत एक्टर को याद किया था।

सतीश शाह ने 74 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया है। 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। एक्टर के निधन से सभी को बड़ा सदमा लगा है। सतीश के निधन के बाद अब उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है जो उन्होंने शशि कपूर को लेकर किया था वो भी निधन से 1 दिन पहले।

क्या था सतीश का आखिरी पोस्ट दरअसल, सतीश ने मौत से एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को सतीश ने शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे डियर शम्मी कपूर जी। आप हमेशा मेरे आस-पास हैं।'

इस फोटो में सतीश, शम्मी कपूर के अलावा गोविंदा भी नजर आ रहे हैं।

बता दें कि सतीश के दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लिखा, 'बहुत दुख के साथ बताया जा रहा है कि हमारे दोस्त और ग्रेट एक्टर सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया है। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। ये हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है। ओम शांति।'

सतीश का हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट साराभाई वर्सेस साराभाई के क्रिएटर जेडी मजेठिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया था कि सतीश कुछ महीने से ठीक नहीं थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन फिर उन्हें इंफेक्शन हो गया।

सतीश का करियर सतीश ने 4 दशक तक काम किया है। सतीश इंडियन एंटरटेनमेंट इंडिस्ट्री के शानदार एक्टर हैं। उन्हें शो ये जो है जिंदगी, फिल्मी चक्कर और साराभाई वर्सेस साराभाई से काफी पॉपुलैरिटी मिली।