Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSatish Shah Remembered Shammi Kapoor In His Last Social Media Post Day Before Death Said You Are Always Around For Me
सतीश शाह ने निधन से पहले इस एक्टर को किया था याद, बोले थे- आप हमेशा मेरे आसपास हैं

सतीश शाह ने निधन से पहले इस एक्टर को किया था याद, बोले थे- आप हमेशा मेरे आसपास हैं

संक्षेप: सतीश शाह के निधन के बाद उनका आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने मौत से एक दिन पहले किया था। इस पोस्ट पर उन्होंने एक दिवंगत एक्टर को याद किया था।

Sat, 25 Oct 2025 06:42 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सतीश शाह ने 74 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया है। 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। एक्टर के निधन से सभी को बड़ा सदमा लगा है। सतीश के निधन के बाद अब उनका आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है जो उन्होंने शशि कपूर को लेकर किया था वो भी निधन से 1 दिन पहले।

क्या था सतीश का आखिरी पोस्ट

दरअसल, सतीश ने मौत से एक दिन पहले यानी 24 अक्टूबर को सतीश ने शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे डियर शम्मी कपूर जी। आप हमेशा मेरे आस-पास हैं।'

इस फोटो में सतीश, शम्मी कपूर के अलावा गोविंदा भी नजर आ रहे हैं।

बता दें कि सतीश के दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लिखा, 'बहुत दुख के साथ बताया जा रहा है कि हमारे दोस्त और ग्रेट एक्टर सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया है। उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। ये हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान है। ओम शांति।'

सतीश का हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट

साराभाई वर्सेस साराभाई के क्रिएटर जेडी मजेठिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया था कि सतीश कुछ महीने से ठीक नहीं थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन फिर उन्हें इंफेक्शन हो गया।

सतीश का करियर

सतीश ने 4 दशक तक काम किया है। सतीश इंडियन एंटरटेनमेंट इंडिस्ट्री के शानदार एक्टर हैं। उन्हें शो ये जो है जिंदगी, फिल्मी चक्कर और साराभाई वर्सेस साराभाई से काफी पॉपुलैरिटी मिली।

बॉलीवुड में सतीश ने 1970 में फिल्म भगवान पशुराम से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें उमराव जान से पॉपुलैरिटी मिली फिर वह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके है कौन, हीरो नंबर 1 और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
satish shah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।