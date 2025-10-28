सतीश शाह की किडनी ने नहीं ली जान, साराभाई एक्टर राजेश ने बताई मौत की असली वजह

संक्षेप: साराभाई वर्सस साराभाई एक्टर राजेश कुमार का कहना है कि सतीश शाह की मौत किडनी की वजह से नहीं है। कई सारी गलत खबरें चल रही थीं इसलिए उन्होंने उनके निधन का असली कारण बताया है।

सतीश शाह के निधन के बाद न्यूज में हर जगह उनकी किडनी की समस्या का जिक्र आ रहा है। हालांकि अब उनको पिता मानने वाले राजेश कुमार ने बताया है कि सतीश शाह का किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल था। उनकी जान कार्डिएक अरेस्ट ने ले ली। राजेश साराभाई वर्सस साराभाई में सतीश शाह के बेटे का रोल निभा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे उन पर काफी भारी रहे।

किडनी नहीं हार्ट में हुई दिक्कत बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में राजेश बोले, 'मैं आपको बता नहीं सकता कि बीते 24-25 घंटे कितने इमोशनल रहे हैं। इनको बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं सतीशजी के निधन से जुड़ी कुछ चीजें साफ कर देना चाहता हूं। हां उनको किडनी की दिक्कत थी लेकिन उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।'

ठीक थी सतीश की किडनी राजेश ने बताया, 'वह घर पर थे, लंच कर रहे थे, तभी गुजर गए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उनका निधन किडनी की समस्या की वजह से हुआ। किडनी की दिक्कत तो ठीक हो गई थी। यह कंट्रोल में थी, दुर्भाग्यवश यह सडन कार्डिएक अरेस्ट था।'



