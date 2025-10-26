सतीश शाह के मैनेजर बोले- खाना खा रहे थे, एक निवाला खाया ही था और फिर बेहोश हो गए
बॉलीवुड और टीवी जगत के महान कलाकार सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को मुंबई में अचानक निधन हो गया, जिससे पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले सदमे में हैं। उनके आखिरी लम्हों का जिक्र, उनके मैनेजर ने बेहद भावुक होकर किया।सतीश शाह के मैनेजर रमेश कडतला ने बताया कि सतीश शाह 25 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे से 2:45 बजे के बीच खाना खाते-खाते बेहोश हो गए थे।
‘खाना खाते वक्त हुआ’
रमेश ने कहा, "कल लंच करते समय हुआ था। वह खाना खा रहे थे। एक निवाला खाया, फिर बेहोश हो गए। कुछ आधा घंटा लगा एम्बुलेंस लाने में… अस्पताल जाने पर डिक्लेयर किया डॉक्टर ने।”
‘उनके लिए सब अपना काम छोड़कर आ गए थे’
वहीं उनके पड़ोसी अनुप कोठेकर, जो उस वक्त मदद के लिए पहुंचे थे, ने कहा, “जैसे ही रमेश ने मुझे कॉल किया, मैं वहां गया। सतीश काका के लिए मदद शुरू किया… हम कोशिश करते रहे उनको सही करने के लिए। वह बहुत अच्छे इंसान थे इसलिए मदद के लिए जिस-जिस को बुलाया था वो तुरंत आ गया था काम छोड़कर। बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए।”
कैसी थी तबीयत?
रमेश ने यह भी जानकारी दी कि कुछ महीने पहले जून में सतीश शाह का कोलकाता में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद उनकी तबीयत सामान्य थी, बस हल्का सा यूरिनरी इंफेक्शन हुआ था, जिसका इलाज चल रहा था।
अंतिम विदाई में इस एक्टर ने दिया कंधा
सतीश शाह का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट, विले पार्ले (वेस्ट) में संपन्न हुआ। उनके करीबी, परिवार और तमाम फैंस ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के ऑन-स्क्रीन बेटे राजेश कुमार (रोशेश सराभाई) ने शव यात्रा में कंधा दिया, जबकि रुपाली गांगुली फूट-फूटकर रोती नजर आईं।
