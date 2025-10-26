सतीश शाह की अंतिम विदाई पर पहुंचे ये सितारे, फूट-फूट कर रोईं रुपाली गांगुली

संक्षेप: Satish Shah Last Rites: एक्टर सतीश शाह ने शनिवार को दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। आज सतीश शाह का अंतिम संस्कार होना है। इस मौके पर कई सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।

शनिवार को फिल्म और टीवी एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया। सतीश शाह के जाने से टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री में मातम छा गया। उनके साथ काम कर चुके तमाम सितारों ने अपना दर्द बयान किया। आज यानी 26 अक्टूबर को सतीश शाह का अंतिम संस्कार होना है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई चेहरे पहुंचे। सतीश शाह के साथ साराभाई वर्सेज साराभाई में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अंतिम विदाई पर बुरी तरह रोती नजर आईं।

अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जैकी श्रॉफ सतीश शाह का निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ। सतीश शाह ने कई फिल्मी सितारों के साथ काम किया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ पहुंचे। जैकी श्रॉफ के चेहरे पर दोस्त के जाने का गम साफ नजर आया।

बेहद भावुक नजर आईं रुपाली गांगुली साराभाई वर्सेज साराभाई में सतीश शाह के साथ काम कर चुके एक्टर सुमित राघवन और एक्ट्रेस रत्ना पाठक भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनकी को-एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रुपाली गांगुली फूट-फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं।