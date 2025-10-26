Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSatish Shah Last Rites Sarabhai Vs Sarabhai Actress Rupali Ganguly Breakdown Taarak mehta dilip joshi in antim vidai
सतीश शाह की अंतिम विदाई पर पहुंचे ये सितारे, फूट-फूट कर रोईं रुपाली गांगुली

सतीश शाह की अंतिम विदाई पर पहुंचे ये सितारे, फूट-फूट कर रोईं रुपाली गांगुली

संक्षेप: Satish Shah Last Rites: एक्टर सतीश शाह ने शनिवार को दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। आज सतीश शाह का अंतिम संस्कार होना है। इस मौके पर कई सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। 

Sun, 26 Oct 2025 01:25 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शनिवार को फिल्म और टीवी एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया। सतीश शाह के जाने से टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री में मातम छा गया। उनके साथ काम कर चुके तमाम सितारों ने अपना दर्द बयान किया। आज यानी 26 अक्टूबर को सतीश शाह का अंतिम संस्कार होना है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई चेहरे पहुंचे। सतीश शाह के साथ साराभाई वर्सेज साराभाई में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अंतिम विदाई पर बुरी तरह रोती नजर आईं।

अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे जैकी श्रॉफ

सतीश शाह का निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ। सतीश शाह ने कई फिल्मी सितारों के साथ काम किया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ पहुंचे। जैकी श्रॉफ के चेहरे पर दोस्त के जाने का गम साफ नजर आया।

बेहद भावुक नजर आईं रुपाली गांगुली

साराभाई वर्सेज साराभाई में सतीश शाह के साथ काम कर चुके एक्टर सुमित राघवन और एक्ट्रेस रत्ना पाठक भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनकी को-एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रुपाली गांगुली फूट-फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं।

दिलीप जोशी ने दी दोस्त को श्रद्धांजलि

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिलीप जोशी भी अपने दोस्त सतीश शाह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। दिलीप जोशी ने कई फिल्मों में सतीश शाह के साथ काम किया है। नसीरुद्दीन शाह, सुधीर पांडे, अली असगर और नील नितिन मुकेश जैसे सितारे भी सतीश शाह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
satish shah

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।