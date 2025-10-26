Hindustan Hindi News
सतीश शाह के जाने से दुखी हुए अमिताभ बच्चन, एक्टर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

सतीश शाह के जाने से दुखी हुए अमिताभ बच्चन, एक्टर के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट

संक्षेप: Satish Shah Death: सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में मातम छा गया है। अमिताभ बच्चन ने सतीश शाह के जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट लिखा। सतीश शाह ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म भूतनाथ में काम किया था। 

Sun, 26 Oct 2025 03:23 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सतीश शाह के निधन से हर कोई परेशान है। आज उनके अंतिम संस्कार में तमाम टीवी और फिल्मी जगत के सितारे पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट लिखा। अमिताभ बच्चन और सतीश शाह ने फिल्म भूतनाथ में साथ काम किया था। सतीश शाह को श्रद्धांजलि देते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि सतीश शाह हमें बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए।

अमिताभ ने दी सतीश शाह को श्रद्धांजलि

अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट की शुरुआत में लिखा- “एक और दिन, एक और काम और एक और शांति...हम में से एक और गुजर गया...सतीश शाह....यंग टैलेंट, और हमें बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए।” उन्होंने इस पोस्ट में एक पुरानी कहावत का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि शो चलते रहना चाहिए और यही होता है। यहां क्लिक करके देखें अमिताभ बच्चन का पोस्ट

फिल्म भूतनाथ में किया था साथ काम

अमिताभ बच्चन और सतीश शाह ने साल 2008 में आई फिल्म भूतनाथ में साथ काम किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान और जूही चावला भी अहम किरदार निभाते नजर आए थे। सतीश शाह ने फिल्म में प्रिंसिपल जेजे ईरानी का किरदार निभाया था।

बता दें, 25 अक्टूबर को सतीश शाह का किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया। आज यानी 26 अक्टूबर को सतीश शाह को अंतिम विदाई देने दिलीप जोशी, रुपाली गांगुली, रत्ना पाठक, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अली असगर, डेविड धवन और राजेश कुमार जैसे कई सिलेब्स पहुंचे।

