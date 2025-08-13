satish kaushik this dilaogues got him film in his struggle days काम मांगने गए सतीश कौशिक के इस एक डायलॉग से खुश हो गए थे डायरेक्टर, तुरंत साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक को अपने कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सिर्फ एक डायलॉग की वजह से श्याम बेनेगल की फिल्म मिल गई थी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:29 AM
बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक ने कई फिल्मों में अपने यादगार किरदारों से अपनी अलग पहचान बनाई। ‘मिस्टर इंडिया’ में उनका किरदार कैलेंडर हो या ‘स्वर्ग’ का एयरपोर्ट या ‘साजन चले ससुराल’ के मुथू स्वामी। सतीश इन फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए आज भी याद किए जाते हैं। एक्टर नें एक्टिंग के साथ फिल्म सलमान खान की ‘तेरे नाम’ जैसी फिल्म डायरेक्ट भी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं सतीश अपने स्ट्रगल के दिनों में फिल्ममेकर्स, डायरेक्टर्स के पास काम मांगने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके एक डायलॉग को सुनकर श्याम बेनेगल जैसे फिल्ममेकर ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया।

काम मांगने का किस्सा

अपनी एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद सतीश कौशिक थिएटर किया करते थे। उनकी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की थिएटर के दिनों से लोग पसंद करते थे। लेकिन फिल्मों में काम मिलना मुश्किल था। ऐसे में वो डायरेक्टर्स के ऑफिस जाकर काम मांगा करते थे। सतीश ने कपिल शर्मा के शो पर 1983 में आई फिल्म मंडी में रोल मिलने का किस्सा सुनाया था।

श्याम बेनेगल से मांगा काम

सतीश ने बताया था कि उस समय मंडी पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी। उसी दौरान उन्हें किडनी में स्टोन था। ऐसे में जब वो हॉस्पिटल से अपना चेकअप और एक्सरे रिपोर्ट लेकर लौट रहे थे रास्ते में मश्होर डायरेक्टर श्याल बेनेगल का ऑफिस था। सतीश ने बताया कि श्याम बेनेगल नए और थिएटर आर्टिस्ट को मौका देते थे। और उनकी फिल्म मंडी के लिए पहले ही कास्टिंग हो चुकी थी। ऐसे में जब उन्होंने शाम बेनेगल से मुलाकात की तो सीधे काम मांग लिया।

इस डायलॉग से इम्प्रेस हुए डायरेक्टर

सतीश ने कहा, “मैंने कहा श्याम बाबू आपने मेरे नाटक वगैरह देखे हैं मेरे को काम दीजिए। उन्होंने कहा ‘आप अपनी तस्वीरें राज (असिस्टेंट) के पास छोड़ दीजिए’। मैंने कहा सर मैंने फोटो तो खिंचवाई नहीं है। लेकिन मेरी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं। अंदर से मैं बहुत गुड लुकिंग हूं।” सतीश ने बताया कि उनकी ये बात सुनते ही श्याम बेनेगल ठहाके लगाकर हंसने लगे और अगले ही पल कहा कि तुम मेरी पिक्चर कर रहे हैं। बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। ऐसे सतीश कौशिक को फिल्म मंडी में कास्ट किया गया था।

