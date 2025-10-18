Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsarvam shakthi mayam web series based on 18 shaktipeeth imdb rating 8.5 is must watch with family on youtube
18 महाशक्तिपीठ दर्शन की दिल में है इच्छा तो इस दिवाली देखें यह वेब सीरीज, IMDb पर 8.5 रेटिंग

18 महाशक्तिपीठ दर्शन की दिल में है इच्छा तो इस दिवाली देखें यह वेब सीरीज, IMDb पर 8.5 रेटिंग

संक्षेप: इस दिवाली परिवार के साथ कुछ धार्मिक देखना चाह रहे हैं तो डॉक्युमेंट्री ड्रामा सीरीज सर्व शक्ति मयम वेब सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज में 18 महाशक्ति पीठ दिखाए गए हैं और एक ईश्वर को ना मानने वाले परिवार की आस्था की कहानी है।

Sat, 18 Oct 2025 02:35 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेस्टिव सीजन पर घरवालों के साथ कुछ धार्मिक देखने का मन है तो आप 18 शक्तिपीठों वाली सीरीज सर्व शक्ति मयम देख सकते हैं। यह सीरीज खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो शक्तिपीठ जाने के इच्छुक हैं। वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। सर्व शक्ति मयम एक ऐसे शख्स की कहानी है जो भगवान में भरोसा नहीं करता। फिर 18 शक्तिपीठ (अष्टादश महाशक्तिपीठ) जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। ये मूवी आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

फिल्म की कहानी

सर्वम शक्ति मयम (Sarvam Shakthi Mayam) सीरीज प्रियमणि, संजय सूरी, समीर सोनी मेन कास्ट में हैं। मूवी में संजय सूरी माधव सूरी नाम के असफल बिजनसमैन बने हैं। प्रियमणि उनकी पत्नी हैं जिनके पिता काफी रसूख वाले हैं। दोनों का 20 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। बच्चे भी माधव से कटे-कटे से रहते हैं और पत्नी तलाक लेने के बारे में सोच रही है। इस बीच माधव अपने एक दोस्त से बिजनस में मदद मांगने के लिए मिलता है। दोस्त उसे सलाह देता है कि वह 18 शक्तिपीठ की यात्रा करे और हर जगह से मिट्टी लेकर आए। उसे फिर किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माधव ज्यादा पूजा-पाठ करने वाला शख्स नहीं है लेकिन उसका मन करता है कि वह एक यह यात्रा करके देखे।

आस्था की ताकत

माधव के घरवाले राजी नहीं होते हैं लेकिन उसकी पत्नी बच्चों को राजी करती है। सारे लोग साथ में जाते हैं और धीरे-धीरे चीजें बदलती हैं। सीरीज में कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा लेकिन आप घर बैठे सारे शक्तिपीठों के दर्शन कर सकते हैं। आपको मुश्किल समय में साथ रहने की सीख मिलेगी।

सीरीज में दिखे ये अष्टादश महाशक्तिपीठ

कामाक्षी अम्मा मंदिर- तमिलनाडु

श्रृंखला देवी मंदिर- गुजरात

चामुंडेश्वरी मंदिर- कर्नाटक

महालक्ष्मी मंदिर- महाराष्ट्र

जोगुलांबा देवी मंदिर- आंध्रप्रदेश (तेलंगाना)

भ्रमरांबिका मंदिर- आंध्रप्रदेश

ज्वालामुखी मंदिर- हिमाचल प्रदेश

मंगला गौरी मंदिर- बिहार

विशालाक्षी मंदिर- वाराणसी

शंकरी देवी मंदिर- श्रीलंका

कामाख्या देवी मंदिर- असम

अवंतिका देवी - उज्जैन

एकवीरा- महाराष्ट्र

पुरुहुतिका- पीठापुरम आंध्रप्रदेश

मनिक्यंबा- आंध्रप्रदेश

सरस्वती- कश्मीर (पीओके शारदा पीठ)

बिराजा देवी- उड़ीसा

अलोपी देवी- प्रयागराज

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।