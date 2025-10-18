18 महाशक्तिपीठ दर्शन की दिल में है इच्छा तो इस दिवाली देखें यह वेब सीरीज, IMDb पर 8.5 रेटिंग
संक्षेप: इस दिवाली परिवार के साथ कुछ धार्मिक देखना चाह रहे हैं तो डॉक्युमेंट्री ड्रामा सीरीज सर्व शक्ति मयम वेब सीरीज देख सकते हैं। इस सीरीज में 18 महाशक्ति पीठ दिखाए गए हैं और एक ईश्वर को ना मानने वाले परिवार की आस्था की कहानी है।
फेस्टिव सीजन पर घरवालों के साथ कुछ धार्मिक देखने का मन है तो आप 18 शक्तिपीठों वाली सीरीज सर्व शक्ति मयम देख सकते हैं। यह सीरीज खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो शक्तिपीठ जाने के इच्छुक हैं। वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है। सर्व शक्ति मयम एक ऐसे शख्स की कहानी है जो भगवान में भरोसा नहीं करता। फिर 18 शक्तिपीठ (अष्टादश महाशक्तिपीठ) जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। ये मूवी आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।
फिल्म की कहानी
सर्वम शक्ति मयम (Sarvam Shakthi Mayam) सीरीज प्रियमणि, संजय सूरी, समीर सोनी मेन कास्ट में हैं। मूवी में संजय सूरी माधव सूरी नाम के असफल बिजनसमैन बने हैं। प्रियमणि उनकी पत्नी हैं जिनके पिता काफी रसूख वाले हैं। दोनों का 20 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। बच्चे भी माधव से कटे-कटे से रहते हैं और पत्नी तलाक लेने के बारे में सोच रही है। इस बीच माधव अपने एक दोस्त से बिजनस में मदद मांगने के लिए मिलता है। दोस्त उसे सलाह देता है कि वह 18 शक्तिपीठ की यात्रा करे और हर जगह से मिट्टी लेकर आए। उसे फिर किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माधव ज्यादा पूजा-पाठ करने वाला शख्स नहीं है लेकिन उसका मन करता है कि वह एक यह यात्रा करके देखे।
आस्था की ताकत
माधव के घरवाले राजी नहीं होते हैं लेकिन उसकी पत्नी बच्चों को राजी करती है। सारे लोग साथ में जाते हैं और धीरे-धीरे चीजें बदलती हैं। सीरीज में कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा लेकिन आप घर बैठे सारे शक्तिपीठों के दर्शन कर सकते हैं। आपको मुश्किल समय में साथ रहने की सीख मिलेगी।
सीरीज में दिखे ये अष्टादश महाशक्तिपीठ
कामाक्षी अम्मा मंदिर- तमिलनाडु
श्रृंखला देवी मंदिर- गुजरात
चामुंडेश्वरी मंदिर- कर्नाटक
महालक्ष्मी मंदिर- महाराष्ट्र
जोगुलांबा देवी मंदिर- आंध्रप्रदेश (तेलंगाना)
भ्रमरांबिका मंदिर- आंध्रप्रदेश
ज्वालामुखी मंदिर- हिमाचल प्रदेश
मंगला गौरी मंदिर- बिहार
विशालाक्षी मंदिर- वाराणसी
शंकरी देवी मंदिर- श्रीलंका
कामाख्या देवी मंदिर- असम
अवंतिका देवी - उज्जैन
एकवीरा- महाराष्ट्र
पुरुहुतिका- पीठापुरम आंध्रप्रदेश
मनिक्यंबा- आंध्रप्रदेश
सरस्वती- कश्मीर (पीओके शारदा पीठ)
बिराजा देवी- उड़ीसा
अलोपी देवी- प्रयागराज
