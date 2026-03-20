'बहुत हंगामा होगा', सरके चुनर के राइटर नहीं लिखना चाहते थे वो बोल, डायरेक्टर को दी थी चेतावनी
नोरा फतेही का गाना सरके चुनर सरके पर बवाल होने के बाद गाने को बैन कर दिया गया है। गाने को यूट्यूब से हटा भी दिया गया है। अब गाने के गीतकार ने गाने को लेकर अपनी राय सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि वो ये हिंदी में नहीं लिखना चाहते थे। उन्होंने डायरेक्टर को चेतावनी भी दी थी।
नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर सरके' के हिंदी वर्जन पर काफी बवाल मचा था। इस गाने के बोल काफी अश्लील थे। गाने पर मचे बवाल के बाद सरकार की तरफ से गाने को बैन कर दिया गया और इस गाने को यूट्यूब से भी हटा लिया गया है। गाने पर मचे बवाल के बाद नोरा फतेही और गाने के गीतकार रकीब आलम ने अपने आप को गाने से अलग कर लिया था। अब रकीब आलम का कहना है कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को इस गाने को लेकर चेतावनी दी थी।
गाने के राइटर नहीं करना चाहते थे अनुवाद
'सरके चुनर सरके' संजय दत्त की साउथ फिल्म 'केडी: द डेविल' फिल्म का गाना था। इस गाने को साउथ की भाषा से हिंदी में ट्रान्सलेट किया गया था। गाने के राइटर रकीब आलम ने टाइम्स नाउ से खास बातचीत में कहा कि वो नहीं चाहते थे गाने को हिंदी में ट्रान्सलेट करना, लेकिन केडी के डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें गाने का ट्रान्सलेशन ही चाहिए।
रकीब आलम ने कहा कि उन्हें सरके चुनर सरके के बोल पसंद नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर से कहा था कि अगर गाना रिलीज होगा तो बहुत हंगामा होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने डायरेक्टर से कहा था कि वो वही लिरिक्स लिखेंगे जो उनकी छवि को सूट करे। लेकिन केडी के डायरेक्टर ने रकीब से कहा कि वो इस गाने का शब्द-दर-शब्द हिंदी में अनुवाद चाहते हैं।
गाने का दूसरा वर्जन भी लिखा गया था
रकीब ने कहा कि उन्होंने केडी के डायरेक्टर से कहा, "तो मैंने कहा कि ये लिरिक्स नहीं हैं, ये अनुवाद है, आप किसी और से अनुवाद करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपने गाना लिखा है, तो मैं किसी और से कैसे छठा गाना लिखने को कह सकता हूं? मैंने कहा कि मैं इसे अपने तरीके से लिखूंगा। मैंने एक वर्जन लिखकर उन्हें भेजा भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें लिरिक्स का लाइन बाय लाइन और शब्द-दर-शब्द अनुवाद चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। आप किसी और से कह दें इसे लिखने के लिए।"
डायरेक्टर को दी थी चेतावनी
गीतकार ने आगे कहा कि उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, "मैंने ये भी कहा कि ये गाना चलेगा नहीं। बहुत ही हंगामा होगा। इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो मैनेज कर लेंगे और उन्होंने मुझसे चिंता न करने के लिए कहा।"
5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म
केडी-द डेविल की बात करें तो फिल्म को डायरेक्टर प्रेम ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।