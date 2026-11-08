मेरा बंदा ही मेरा रब...रामायण में लक्ष्मण बने रवि दुबे को मिल रही तारीफ से खुश हुईं पत्नी सरगुन मेहता
रामायण में पति रवि दुबे को लक्ष्मण के किरदार में देखने के बाद पत्नी सरगुन मेहता ने उनके लिए खूबसूरत पोस्ट लिखा है। एक्ट्रेस ने पति को ही अपना भगवान बताया है। और जिंदगी भर के लिए गर्व महसूस करवाने के लिए शुक्रिया किया है।
नितेश तिवारी की रामायण थिएटर में धूम मचा रही है। फिल्म में राम के किरदार में रणबीर कपूर को देखना ऑडियंस के लिए नया अनुभव था। यश के काम की जमकर तारीफ हो रही है। इनके अलावा एक और एक्टर है जिसे ऑडियंस ने बेस्ट माना है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर रवि दुबे छाए हुए हैं। उनके है सीन पर ऑडियंस तालियां बजा रही है। अब पति रवि दुबे की हो रही तारीफ से पत्नी सरगुन मेहता गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया अपर पति रवि दुबे के नाम एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक्टर की मेहनत की तारीफ की है।
सरगुन मेहता ने की लक्ष्मण बनने वाले रवि दुबे की तारीफ
सरगुन ने रवि के नाम एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में फिल्म रामायण से जुड़ी उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो हैं। सरगुन ने लिखा, ‘मैंने कहा था इस दिवाली हमारा वनवास पूरा होगा’।एक्ट्रेस ने आगे एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि तुम्हें हमेशा से पता था। 21 साल का इंतजार, उतार-चढ़ाव, रिजेक्शन, लोगों की बातें, रुकावटें और आज तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता के सामने सब कुछ हार गया। सबसे बुरे दौर में भी तुमने कभी कुछ गलत न कहा और न ही कुछ गलत किया। हर मुश्किल वक्त में तुमने बस तपस्या की। खुद को बेह्त्रना बनाने और कुछ नया सीखने में लगे रहे, ताकि जब सही समय आए तो कोई बहाना न हो।’
सरगुन ने रवि को बताया अपना भगवान
सरगुन ने आगे लिखा, आज मैं इंटरनेट पर चाहे किसी से भी मिलूं या कुछ भी देखूं, तुम्हारी जीत हर किसी को अपनी लग रही है। तुम्हारी जीत उम्मीद जगाती है, मुझे यकीन दिलाती है कि अच्छाई की ही जीत होती है।आज मेरा दिल खुशी से भर गया है, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि ‘मेरा बंदा ही मेरा रब है। औ अब सब यही कहेंगे।मुझे हमेशा से तुमपर गर्व रहा है। लेकिन अब मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी फैन बन गई हूं। तुम मेरी रोशनी हो। तुम और भी ज्यादा चमको, सबसे ज्यादा चमको। इस दिवाली को मेरे लिए अब तक की सबसे शानदार दिवाली बनाने के लिए शुक्रिया’।
रवि को तीन साल पहले मिला रगा रामायण में रोल
रवि दुबे ने टीवी सीरियल में बहुत काम किया है। रामायण उनकी पहली फिल्म थी। एक्टर ने चेन्नई प्रमोशन के दौरान बताया था कि उन्हें तीन साल पहले मुकेश छाबड़ा का फोन आया था। इस तरह से उन्हें लक्ष्मण का रोल मिला। तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद अब रवि दुबे स्क्रीन पर कमाल कर रहे हैं। उनकी परफॉरमेंस को ऑडियंस पसंद कर रही है। उम्मीद है कि रामायण के दूसरे पार्ट में रवि दुबे के किरदार लक्ष्मण को अधिक दिखाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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