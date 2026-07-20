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रामायण में पति रवि दुबे के लक्ष्मण का किरदार निभाने पर सरगुन मेहता रोने लगीं, बोलीं- इसके तप का फल है

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सरगुन मेहता इन दिनों काफी खुश हैं क्योंकि उनके पति रवि दुबे रामायण फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं।

रामायण में पति रवि दुबे के लक्ष्मण का किरदार निभाने पर सरगुन मेहता रोने लगीं, बोलीं- इसके तप का फल है

रामायण फिल्म में रवि दुबे, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में एक ग्रैंड इवेंट हुआ जहां सेलेक्टेड दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब रवि की पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने अपने पति के लक्ष्मण बनने पर खुशी जाहिर की है। इतना ही नहीं सरगुन इस दौरान इतना इमोशनल हो गईं कि वह अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहीं।

मेरा रोना बंद नहीं हो रहा है

सरगुन ने ट्रेलर लॉन्च के इवेंट की कई फोटोज और वीडियोज शेयर की और लिखा, ‘मेरा दिल आज इतना भरा हुआ है कि मैं तब तक कुछ नहीं लिख पाऊंगी जब तक मैं रोना बंद ना कर दूं और फिलहाल मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूं। इंतजार नहीं हो पा रहा है कि कब पूरी दुनिया इस ट्रेलर को 24 जुलाई को देखेगी। थैंक्यू उस शख्स को जो हमें यहां तक लेकर आया, जिन्होंने हम पर विश्वास किया। हमारे प्यारे मुकेश थाबड़ा। आपका ये कर्ज हमेशा हम पर बना रहेगा। जय श्री राम।’

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ये इसके तप का फल है

सरगुन ने आगे लिखा, ‘हर सांस के लिए मैं भगवान को शुक्रिया कहूंगी, हमारे साथ इतना अच्छा करने के लिए। ये इसके तप का फल है...रवि।’

रवि भी इवेंट में हुए थे इमोशनल

बता दें कि रवि खुद इवेंट के दौरान काफी इमोशनल हो हए थे। उन्होंने कहा था कि ये किरदार उन्हें बतौर आशीर्वाद मिला है। उन्होंने मेकर्स को थैंक्यू कहा उन पर विश्वास करने के लिए। रवि भी स्टेज पर इमोशनल हो गए थे।

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बता दें कि टीवी पर इतने साल काम करने के बाद यह रवि के लिए बड़ी फिल्म है वो भी एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला है।

रामायण के बारे में बता दें कि इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर ने राम का किरदार निभाया है। सीता का किरदार साई पल्लवी ने। हनुमान का किरदार सनी देओल ने और रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। वहीं यश ने रावण का किरदार निभाया है।

बता दें कि रणबीर ने वहीं कुछ समय पहले बताया था कि वह पहले इस किरदार को करने के लिए तैयार नहीं थे। रणबीर ने कहा था कि उन्हें लगता था कि वह इस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर बेटी राहा के जन्म के बाद उन्होंने फैसला बदला और फिल्म को हां कहा।

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4000 करोड़ के बजट की फिल्म

फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है और उन्होंने बताया था कि यह मूवी 4000 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म के 2 पार्ट हैं जिसमें से पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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