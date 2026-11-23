सनी देओले के बेटे राजवीर और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा की होने वाली है शादी?
सारा तेंदुलकर को लेकर कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि वह सनी देओल के बेटे राजवीर देओल से शादी करने वाली हैं। इस खबर पर अब सारा के किसी करीबी की तरफ से रिएक्शन आया है।
सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर का कुछ समय से सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ नाम जोड़ा जा रहा था। वहीं कई सोशल मीडिया पेज पर तो ऐसी रिपोर्ट्स आने लगीं कि सारा, राजवीर से शादी करने वाली हैं। इस खबर को सुनकर सब हैरान हो गए थे। हालांकि अब सारा के एक करीबी ने इन खबर पर अपना रिएक्शन दिया है।
क्या है इस खबर का सच
बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सारा के करीबी का कहना है कि ये खबर गलत है। सारा तो राजवीर से कभी मिली ही नहीं हैं। उन्होंने यह भी क्लीयर किया कि सारा अभी सिंगल हैं और अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिजी हैं।
सारा और राजीव कभी एक-दूसरे से मिले नहीं
उन्होंने कहा, ‘इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सारा और राजवीर कभी मिले ही नहीं। सारा सिंगल हैं और अपने काम पर फोकस कर रही हैं। ये सब फालतू की अफवाह हैं। सारा इन अफवाहों पर कभी रिएक्ट नहीं करेंगी क्योंकि वह इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं।’
जब सारा ने बताया था शादी का प्लान
बता दें कि सारा ने पहले एक बार बताया था कि शादी को लेकर उनका क्या प्लान है। सारा ने कहा था कि उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर की शादी से उन्हें बेहतर आइडिया मिला है कि उन्हें अपने बिग डे पर क्या चाहिए। सारा ने कहा था, उनकी शादी मेरे लिए ट्रायल राउंड था। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए।
सारा का कहना था कि पहले वह चाहती थीं कि उनकी ड्रीम वेडिंग काफी बड़ी होगी। वह पहले सोचती थीं कि वह पेस्टल ब्राइड होंगी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि छोटी शादी बेहतर है या फिर इंटीमेट वेडिंग। हो सकता है कि वह अपनी शादी में अब रेड ब्राइडर आउटफिट पहनें।
सारा ने फिर कहा था, ‘लेकिन मेरा पता नहीं, लास्ट में कुछ भी कर सकती हूं। पता नहीं शायद मैं ग्रीन भी पहन लूं।’
रिलेशनशिप को लेकर सारा की क्या है सोच
वहीं रिलेशनशिप को लेकर सारा ने कहा था, ‘मैंने कई लोगों को देखा कि वो सगाई कर लेते हैं और फिर जैसे-जैसे शादी पास आती है तो उन्हें अपने पार्टनर्स के असली चेहरे दिखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं ये आगे नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि शादी से पहले वॉक आउट करना बड़ा स्टेप है और सही भी। पहले लोग अपने लिए खड़े होने से डरते थे। वहीं जेन जी कॉन्फिडेंट हैं और वो फैसला लेते हैं जब गलत होता है।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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