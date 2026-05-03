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'क्या बोल रहा है?' फिल्म के प्रमोशन में होस्ट ने कह दिया कुछ ऐसा, शॉक्ड रह गईं सारा अली खान

May 03, 2026 02:02 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Sara Ali Khan: फिल्म पति पत्नी और वो दो के प्रमोशन के दौरान रिकॉर्ड किया गया सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में होस्ट की बात पर सारा का रिएक्शन देखने लायक है।

'क्या बोल रहा है?' फिल्म के प्रमोशन में होस्ट ने कह दिया कुछ ऐसा, शॉक्ड रह गईं सारा अली खान

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी नजर आएंगी। इसीलिए प्रमोशनल इवेंट्स में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मेहनत कर रही है। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में सारा अली खान उस वक्त दंग रह गईं जब शो के होस्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। सारा अली खान ने चौंकते हुए कहा- क्या बोल रहा है यह।

'पति पत्नी और वो दो' के प्रमोशन का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में ऑडियंस में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को बैठे देखा जा सकता है। इसी दौरान स्टेज पर खड़ा होस्ट पापाराजी पर टॉन्ट कसते हुए कहता है, 'आप लोग वो वाली रील्स डालते हो ना कि किसी सेलेब्रिटी का बैक साइड का फोटो डाकर कि पहचानो कौन है। झूठ नहीं कह रहा, मैं सब सेलेब्रिटीज को पीछे से जानता हूं। मैंने इतना टाइम बिताया है उस चीज पर। आगे से मैं समझ पाऊं या ना समझ पाऊं उन्हें, लेकिन पीछे से मैं जानता हूं।' जिस वक्त स्टेज पर खड़ा शख्स यह सब बोल रहा है तभी कैमरा पर किसी को यह कहते सुना जा सकता है कि गलत साइड पर चले गए तुम। गलत बात शुरू कर दी।

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जोक सुन शॉक्ड रह गईं सारा अली खान

इसी बीच सरा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के हाव-भाव बदलते देखे जा सकते हैं। वह आंखें बड़ी करके इधर-उधर देखती नजर आती हैं और फिर अपने साइड में ही बैठे आयुष्मान खुराना से कहती हैं- क्या बोल रहा है यह। इसके ठीक बात स्टेज पर खड़ा शख्स रकुल प्रीत सिंह से कन्फर्मेशन लेते हुए कहता है- मैम आती हैं इस टाइप की वीडियोज। इस पर रकुल प्रीत सिंह भी हां में सिर हिलाती हैं। स्टेज पर खड़ा होस्ट मजाकिया लहजे में कहता है। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये सारे वीडियोज मेरी आर्काइव में हैं।

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कमेंट सेक्शन में क्या कह रही पब्लिक?

होस्ट की बातें सुनकर जहां सारा अली खान हक्की-बक्की होती हैं, वहीं रकुल प्रीत ताली पीटकर हंस पड़ती हैं। स्टेज पर खड़ा होस्ट कहता है- मां कसम बता रहा हूं मैं तो, ये वीडियोज देख-देखकर प्रैक्टिस करता हूं मैं। वीडियो पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- कॉमेडी नहीं बेशर्मी कहते हैं इसे। वहीं दूसरे ने लिखा कि सारा अली खान के एक्सप्रेशन्स बता रहे हैं कि होस्ट ने लाइन क्रॉस की है। जहां कई लोगों ने अलग-अलग पापाराजी अकाउंट को टैग करते हुए गेस किया है कि कौन इस तरह के वीडियो डालता है, वहीं कुछ ने नाराजगी जताई है।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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