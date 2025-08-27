Sara Ali Khan On Following Both Hinduism And Islam Says I Simply Believe I Am An Indian हिंदू और इस्लाम, दोनों धर्म को फॉलो करने पर सारा अली खान ने कहा- मेरे लिए सबसे ऊपर है कि मैं..., Bollywood Hindi News - Hindustan
हिंदू और इस्लाम, दोनों धर्म को फॉलो करने पर सारा अली खान ने कहा- मेरे लिए सबसे ऊपर है कि मैं...

सारा अली खान हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के त्योहारों को सेलिब्रेट करती हैं। अब सारा ने बताया कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके लिए गणेश चतुर्थी काफी स्पेशल है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 01:58 PM
सारा अली खान के पिता मुस्लिम हैं तो वहीं उनकी मां हिंदू। सारा की खास बात यह है कि वह दोनों धर्म की रिस्पेक्ट करती हैं और उन्हें फॉलो करती हैं। अब सारा ने दोनों धर्म को लेकर बात की और बताया कि उनके लिए सबसे ऊपर भारत है। सारा ने कहा वह ईद भी मनाती हैं, गणेश चतुर्थी भी और क्रिसमस भी।

मेरे लिए सबसे जरूरी मैं भारतीय हूं

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सारा ने कहा, 'मेरे लिए सबसे ऊपर है कि मैं इंडियन हूं। मेरी आध्यात्मिक मान्यताएं चाहे जो भी हों, उनके मूल में भारतीय होने की अहम भावना है। मेरे लिए भारतीय होना मतलब सब त्योहारों को सेलिब्रेट करना। हम ईद मनाते हैं, हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं और मुझे लगता है कि सहानुभूति उतनी प्रचलित नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन त्यौहार इसकी अनुमति देते हैं।'

गणेश चतुर्थी है स्पेशल

गणेश चतुर्थी को लेकर सारा ने कहा कि यह त्योहार उनके लिए काफी स्पेशल है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए त्योहार मतलब जहां सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी लाइफ में नई शुरुआत होती है।'

वैसे सारा हर त्योहार को सेलिब्रेट करने की फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। गणेश चतुर्थी पर वह गणपति बप्पा को भी घर लेकर आती हैं जहां वह परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं।

प्रोफेशनल लाइफ

सारा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ आदित्य रॉय कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, फातिमा सना शेख, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर और नीना गुप्ता भी थे। फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। अब सारा आनंद एल राय के साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं जिनके साथ उन्होंने अतरंगी रे में काम किया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं आई है।

