केदारनाथ यात्रा को लेकर Sara Ali Khan पर भड़के मौलाना, बोले- उन्होंने हराम काम…
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। एक्ट्रेस हाल में केदारनाथ यात्रा पर गई थीं। इसी को लेकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान खुद को शिव भक्त बताती हैं। वो कई बार केदरनाथ भी जा चुकी हैं। 25 अक्टूबर को भी सारा अली खान केदरनाथ धाम दर्शन करने पहुंचीं। उनकी इस यात्रा को लेकर इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया है।
सारा अली खान के खिलाफ जारी किया गया फतवा
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो जारी कर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा-पाठ को शरीयत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि शरीयत की नजर में सारा अली खान गुनहगार हैं और उन्हें तौबा करनी चाहिए।
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मौलाना बोले- शरीयत नहीं देता मंदिर में पूजा-पाठ करने की इजाजत
वीडियो में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने कहा, "मुझे जानकारी मिली है और कई मुस्लिम नौजवानों ने सवाल किया कि सारा अली खान ने केदारनाथ मंदिर में जाकर जो पूजा-पाठ किए, क्या शरीयत-ए-इस्लामिया इसकी इजाजत देता है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शरीयत-ए-इस्लामिया कभी भी अपने अनुयायियों को दूसरे धर्म के कामों को अपनाने या मंदिर में पूजा-पाठ करने या और धार्मिक काम करने की शरीयत किसी मुसलमान को, चाहे मर्द हो या महिला, उसको इजाजत नहीं देता है।"
सारा अली खान को माफी मांगने की कही बात
वीडियो में मौलाना आगे कहते हैं, "सारा अली खान भारत की मशहूर की एक्ट्रेस हैं। उन्होंने केदरनाथ मंदिर में जाकर पूजा-पाठ की, दर्शन किए और आधा घंटा तक वो लाइन में लगी रहीं। तो ये सारे काम उन्होंने शरीयत की रोशनी में नाजायज किए, हराम काम किए। वो शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। इनको तौबा करना चाहिए।" मौलाना ने कहा कि सारा अली खान को माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो वो खुदा के दरबार में गुनहगार हैं।
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25 अक्टूबर को केदारनाथ दर्शन के लिए गई थीं सारा अली खान
बात दें, 25 अक्टूबर को सारा अली खान का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सारा अली खान को केदरनाथ धाम में दर्शन के लिए लाइन में खड़ा देखा गया था। ये पहली बार नहीं है जब सारा अली खान को केदारनाथ दर्शन के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
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2017 में केदारनाथ की शुरू हुई थी शूटिंग
सारा अली खान चार से पांच बार केदारनाथ दर्शन के लिए जा चुकी हैं। सारा का केदारनाथ से गहरा लगाव है। साल 2017 में सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस वहां रही थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह भी बताया था कि केदारनाथ ने उन्हें ब्लैक कॉफी की आदत, ट्रेकिंग का शौक और पहाड़ी खाने से प्यार जैसी कई चीजें दी हैं।
साल 2018 में रिलीज हुई थी सारा और सुशांत की केदारनाथ
सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ की बात करें तो साल 2018 में उनकी ये फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में सारा अली खान के साथ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। फिल्म को अभिषेक कपूर ने डायरेक्ट किया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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