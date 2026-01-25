पलक तिवारी और सारा अली खान का मजाक उड़ाना इस शख्स को पड़ा भारी, इब्राहिम अली खान ने बहन संग मिलकर किया अनफॉलो
बीते कुछ वक्त से सारा और इब्राहिम लाइमलाइट से दूर हैं। लेकिन इसी बीच अब दोनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों स्टार किड्स ने एक जाने माने शख्स को अनफॉलो कर दिया है।
बॉलीवुड स्टार किड्स की बात हो और सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम की बात न हो ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों इंडस्ट्री के फेमस स्टार किड्स में से हैं। दोनों ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं कई बार सारा और इब्राहिम ट्रोलर्स ही नहीं पैप्स को भी फटकार लगा चुके हैं। हालांकि, बीते कुछ वक्त से सारा और इब्राहिम लाइमलाइट से दूर हैं। लेकिन इसी बीच अब दोनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। रिपोर्ट की मानें तो इन दोनों स्टार किड्स ने एक जाने माने शख्स को अनफॉलो कर दिया है। आइए जानते हैं कौन हैं वो और किसे अनफॉलो किया?
इस वजह से ओरी को किया अनफॉलो
दरअसल, इब्राहिम अली खान और सारा अली खान ने किसी और को नहीं, बल्कि इंटरनेट पर्सनैलिटी ओरी हैं। दोनों ही स्टार्स ने ओरी को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। यह ड्रामा तब शुरू हुआ जब ओरी ने "3 सबसे खराब नाम" टाइटल वाला एक रील शेयर किया था। इस वीडियो में ओरी से पूछा गया कि सबसे बेकार इंसान कौन है। वीडियो में, उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए सारा, पलक और अमृता का नाम लिया। हालांकि कोई सरनेम नहीं बताया था, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इन नामों को सारा अली खान, पलक तिवारी और अमृता सिंह से जोड़ दिया। ऐसे में अब सारा और इब्राहिम के अनफॉलो करने के पीछे इसी रील को वजह बताई जा रही है।
पलक-इब्राहिम के बीच है खास बॉन्डिंग
बता दें कि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है, और उनके डेटिंग की अफवाहें कई बार सामने आई हैं। रील में पलक का नाम आने पर, फैंस को लगा कि इब्राहिम का रिएक्शन सही था। सारा अली खान के उनकी बहन होने की वजह से उनके गुस्से का कारण और भी बढ़ गया।
