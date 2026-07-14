Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'हैदर' फिल्म में किया 15 सेकंड का रोल, फिर थामी बंदूक; जानें कैसे आतंकी बना ये थिएटर आर्टिस्ट

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शाहिद कपूर की फिल्म में एक थिएटर आर्टिस्ट ने 15 सेकंड का रोल किया था। उसका सपना एक्टर बनने का था, लेकिन आतंकवादी बन गया और फिर एनकाउंटर में मारा गया।

'हैदर' फिल्म में किया 15 सेकंड का रोल, फिर थामी बंदूक; जानें कैसे आतंकी बना ये थिएटर आर्टिस्ट

साल 2014 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम 'हैदर' था और इस फिल्म में शाहिद कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। दंग कर देने वाली बात ये है कि इस फिल्म में छोटा-सा रोल करने वाला साकिब बिलाल शेख, जिसका सपना एक्टर बनने के था, वो बाद में आतंकवादी बन गया था। इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में दिसंबर 2018 में एक मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जिन तीन आतंकवादियों को ढेर किया था उनमें से साकिब बिलाल शेख था।

कैसे बना आतंकवादी?

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 अगस्त 2018 को साकिब की मां ने उसे पास के बाजार से मीट खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन उस दिन के बाद से साकिब कभी घर वापस नहीं लौटा। साकिब अकेले नहीं, बल्कि अपने दोस्त मुदासिर राशिद पर्रे के साथ गायब हुआ था। बाद में परिवार को पता चला कि दोनों ने आतंक का रास्ता चुन लिया है। गायब होने के कुछ ही महीनों बाद, दिसंबर 2018 में श्रीनगर के बाहरी इलाके मुजगुंड में आतंकवादियों के साथ सुरक्षाबलों की एक भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस 18 घंटे तक चली गनफाइट में साकिब और उसके दोस्त मुदासिर सहित तीन आतंकवादी मारे गए थे।

गोविंदा ने अनाउंस किया अपना कमबैक, इस एक्ट्रेस के साथ फिल्म में आएंगे नजर

विशाल भारद्वाज की 'हैदर' में 15 सेकंड का रोल

हथियार उठाने से पहले साकिब बिलाल एक उभरता हुआ कलाकार था। उसने विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैदर' में काम किया था। साकिब के मामा, आसिम ऐजाज के मुताबिक, फिल्म में साकिब का रोल मात्र 15 सेकंड का था। वह अमर सिंह कॉलेज में फिल्माए गए एक सीन में दिखाई देता है, जहां एक बम ब्लास्ट होता है और साकिब को उस धमाके में अकेला जीवित बचने वाले शख्स के रूप में दिखाया जाता है।

8 रेटिंग वाली हॉरर फिल्म की आई OTT रिलीज डेट, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कमाए हैं 3400 करोड़

थिएटर में भी बिखेरा था जलवा

अभिनय साकिब का शौक था। 'हैदर' में छोटा रोल निभाने के अलावा, साकिब एक सक्रिय थियेटर आर्टिस्ट भी था। उसने कई स्थानीय स्तर के नाटकों में भाग लिया था। उसके मामा ने बताया कि साकिब के एक नाटक का मंचन श्रीनगर और ओडिशा में भी हुआ था, जहां उसके बेहतरीन अभिनय के लिए उसकी काफी सराहना की गई थी।

अधूरी रह गई परिवार की आखिरी इच्छा

साकिब के परिवार के पास आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार उसने बंदूक क्यों उठाई। परिवार का कहना है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम थे और साकिब की हर जरूरत और मांग को हमेशा पूरा करते थे। उसके मामा आसिम ऐजाज ने बताया कि इलाके के पुलिस अधिकारी ने उनसे वादा किया था कि अगर सुरक्षा बल कभी साकिब को पकड़ने में कामयाब रहे, तो वे उसकी बात परिवार से करवाएंगे। परिवार बस एक बार साकिब से मिलकर ये पूछना चाहता था कि आखिर उसने ये रास्ता क्यों चुना? लेकिन मुठभेड़ में मौत के बाद परिवार का ये सवाल हमेशा के लिए सवाल बनकर रह गया।

OTT Series: 8.1 है इस सीरीज की रेटिंग, इसके 8 एपिसोड देखने के बाद लगेगा कि वीकेंड अच्छा बीता

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
shahid kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।