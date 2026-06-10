सपना चौधरी ने पति वीर साहू के खिलाफ दर्ज की घरेलू हिंसा का आरोप, एक्ट्रेस से दूर रहने का दिया आदेश
सपना चौधरी ने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं कोर्ट ने वीर को सपना से दूर रहने का आदेश दिया है। मामला काफी बढ़ गया है।
सपना चौधरी हरियाणा की पॉपुलर सिंगर और एक्ट्रेस हैं। सपना फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। इसके बाद नई दिल्ली, द्वारका महिला अदालत ने उन्हें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के प्रोटेक्शन' के तहत अंतरिम राहत दी।
सपना के पति और 2 बच्चे
रिपोर्ट्स हैं कि दोनों ने 24 जनवरी 2020 में शादी की थी और दोनों के 2 बेटे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सपना को उनकी अपकमंगि फिल्म मोमाकू के प्रीमियर से पहले अंतरिम राहत मिली है जो 10 जून को है।
द्वारका महिला कोर्ट ने सपना के पति को उनसे कॉन्टैक्ट करने से मना किया है और साथ ही उनके घर, काम या प्रीमियर के वेन्यू से दूर रहने को कहा है।
सपना के वकील ने क्या कहा
सपना के वकील प्रीति सिंह ने कहा, 'घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम' के तहत मेरी क्लाइंट को उनके पति के खिलाफ कोर्ट से जो अंतरिम सुरक्षा मिली है, वह इस कानून के मकसद को साफ करती है। इसका मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षा देना। अब क्योंकि यह मामला अदालत में है, इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।
सपना ने छोड़ दिया घर
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सपना के पति पब्लिक में एक्ट्रेस के साथ गलत बर्ताव करते थे और सीन क्रिएट करते थे। सपना ने इसलिए वो घर छोड़ दिया है जहां दोनों साथ रहते थे शादी के बाद और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।
यह आदेश कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और याचिकाकर्ता की सुरक्षा और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स से जुड़ी चिंताओं पर विचार करने के बाद लिया गया है।
वैसे अभी तक ना तो सपना चौधरी और ना ही वीर साहू का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। हालांकि इस पर आगे सुनवाई 25 जुलाई 2026 को होनी है।
बता दें कि सपना पहले जहां हरियाणा में डांस परफॉर्मर थीं। वहीं फिर उनके गाने आने लगे। वह बिग बॉस शो का भी हिस्सा रही हैं। शो में उन्हें काफी पसंद किया गया था। वहीं साल 2023 में सपना, कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई थीं। कान में जाने के एक्सपीरियंस पर सपना ने कहा था, कान हर एक्टर का सपना होता है और मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा कि मैं हरियाणा और भारत को वहां रिप्रजेंट कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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