एक मनहूस फिल्म जो रिलीज से पहले इन तीन कलाकारों को खा गई, डायरेक्टर और एक्टर कोई नहीं बचा

हिंदी सिनेमा में एक ऐसी भी फिल्म बनी है जिसे मनहूस कहा जाता है। इस फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर, काम करने वाला एक्टर फिल्म रिलीज के समय जिंदा नहीं रहे। 24 सालों लग गए बनाने में।

हिंदी सिनेमा के कई शानदार फिल्में बनीं। इन फिल्मों ने ऑडियंस को यादगार किरदार दिए, जानदार कहानी दी। इनमें से कुछ फिल्में सफल हुई और कुछ बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन एक ऐसी भी फिल्म आई जो आज तक एक मनहूस फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म का नाम है लव एंड गॉड जो 1986 में रिलीज हुई थी। वैसी थे फिल्म की शुरुआत 1963 में ही हो गई थी। लेकिन इस फिल्म के बनते-बनते तीन कलाकार चल बसे।

गुरु दत्त के निधन से टूटा सपना मुगल-ए आजम जैसी एतिहासिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के आसिफ का सपना था लैला मजनू की कहानी को बड़े परदे पर दिखाने का। ये 60 के दशक की बात है, उन्होंने फिल्म की कहानी पर काम किया और उस समय के टॉप एक्टर्स में से एक गुरु दत्त को अपना लीडिंग हीरो साइन किया। लेकिन कुछ समय बाद उनके निधन ने इस फिल्म को अधूरा छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुरु दत्त डिप्रेशन का शिकार थे।

के आसिफ का निधन 70 के दशक में के आसिफ ने संजीव कुमार और निम्मी को लेकर इस फिल्म पर फिर से काम शुरू किया। डायरेक्टर अपनी कहानी पूरा करने का सपना पूरा होता हुआ देख रहे थे। इसी दौरान उनकी फिल्म के लीड हीरो संजीव कुमार उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। थोड़ी ही देर में क आसिफ ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसी रिपोर्ट हैं कि 1971 में आसिफ ने संजीव कुमार की गोद में ही दम तोड़ किया।