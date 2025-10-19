संजीव कुमार को हो गया था मौत का एहसास, इसलिए फिल्मों में निभाते थे बुजुर्ग का किरदार

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार ने अपनी मौत को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 50 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। परिवार में हो चुकी थी मौतें।

बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार ने 1960 के दशक से अपने फिल्मी करियर का सफर शुरू किया था। शुरुआत में तो एक्टर को अपनी पहचान बनाने में समय लगा। लेकिन बाद में जब वो अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर जादू करने लगे तो ऑडियंस को भी उनका काम पसंद आने लगा। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में हीरो से लेकर हीरो के पिता तक का किरदार निभाया। कई बार उनसे ये सवाल भी किया गया कि वो अपनी उम्र से ज्यादा उम्र वाला किरदार क्यों निभाते हैं। एक्टर ने इस सवाल का जवाब जो दिया उसने सभी को हैरान कर दिया था।

संजीव कुमार को था मौत का एहसास संजीव कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो फिल्मों में इतने उम्रदराज किरदार क्यों निभाते हैं। इसके जवाब में एक्टर ने कहा था कि पता है कि वो 50 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो शादी भी कर लेते हैं और जब तक उनका बेटा 10 साल का होगा तो उनकी मौत हो जाएगी। संजीव का ये जवाब उनके परिवार की हिस्ट्री को देखते हुए था। दरअसल, संजीव के पिता का निधन भी तभी हुआ था उनके बड़े भाई 10 साल के थे। और उनके दादा भी दब दुनिया छोड़ गए थे जब उनके पिता 10 साल के थे। ऐसे में संजीव कुमार जानते थे कि परिवार का ये बुरा साया उनके साथ रहेगा और शादी, बच्चे के बाद वो जीवित नहीं रहेंगे। एक ये भी कारण था कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी।