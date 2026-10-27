लुंगी-टीशर्ट में गांव पहुंचने वाले संजय मिश्रा के पास कितनी संपत्ति है?
लुंगी-टीशर्ट पहन गांव पहुंचे संजय मिश्रा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। जानिए उनकी नेटवर्थ, आलीशान घर और संघर्ष से भरे सफर की कहानी।
बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचे। उनके आने की किसी को पहले से खबर नहीं थी। ऐसे में जब वह लुंगी और टी-शर्ट पहनकर गांव पहुंचे तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर, संजय घर के बरामदे में जमीन पर बैठकर रिश्तेदारों से मिले। उन्होंने कुलदेवी का आशीर्वाद लिया और अपनी बहन के हाथ का बना सादा खाना खाया। उनकी इस सादगी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधारण जीवन जीने वाले संजय मिश्रा कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं संजय मिश्रा
संजय मिश्रा ने अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 149 करोड़ रुपये है। उनके पास मुंबई के मध आइलैंड में एक सी-फेसिंग घर भी है, जिसकी कीमत करीब 4.75 करोड़ रुपये बताई जाती है।
जब बॉलीवुड छोड़ ढाबे पर काम करने लगे थे संजय मिश्रा
संजय मिश्रा की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था, जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। एक गंभीर बीमारी और पिता के निधन ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। इस मुश्किल समय में वह ऋषिकेश चले गए थे और वहां एक ढाबे पर काम करने लगे थे।
एक दिन का मिलता था 150 रुपये
संजय मिश्रा ने अलग-अलग इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह ऋषिकेश में गंगा किनारे स्थित 'अंडावंडा ढाबा' में काम करते थे। वहां वह बर्तन धोने के साथ ऑमलेट भी बनाते थे और उन्हें रोजाना 150 रुपये मिलते थे। यह वह दौर था, जब अभिनेता ने फिल्मी दुनिया की चमक-दमक से दूर रहकर जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा।
उनकी बीमारी भी काफी गंभीर थी। मीडिया में प्रकाशित उनके पुराने इंटरव्यू के मुताबिक, इलाज के दौरान उनके पेट से काफी मात्रा में मवाद निकाला गया था। उस समय उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने भी स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया था। इन मुश्किल हालात से उबरकर दोबारा अभिनय की दुनिया में लौटना उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू हुआ अभिनय का सफर
बिहार के दरभंगा में जन्मे संजय मिश्रा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से अभिनय की पढ़ाई की। थिएटर से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। टीवी शो 'ऑफिस ऑफिस' में शुक्ला जी के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित किया।
'गोलमाल', 'दिलवाले', 'जॉली एलएलबी 2', 'मसान' और 'भूल भुलैया 3' जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग अंदाज देखने को मिले। कॉमेडी हो या गंभीर किरदार, संजय मिश्रा ने हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ी है। यही वजह है कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिना जाता है।
'भक्षक' के लिए मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
संजय मिश्रा के अभिनय को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। फिल्म 'भक्षक' में उनके काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उन्होंने भास्कर सिन्हा का किरदार निभाया था। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों से सराहना मिली थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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