Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSanjay Mishra Emotional Father Death Rubbed ashes from pyre all over body shocked sasur
जब इमोशनल संजय मिश्रा ने शरीर पर मल ली थी ‘चिता की राख’, हैरान रह गए थे ससुर

जब इमोशनल संजय मिश्रा ने शरीर पर मल ली थी 'चिता की राख', हैरान रह गए थे ससुर

संक्षेप:

वध 2 में नजर आए संजय मिश्रा ने अपनी पत्नी को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने पूरे घर को संभाला हुआ है। संजय ने अपने पिता को भी याद किया और एक इमोशनल किस्सा सुनाया। 

Feb 12, 2026 02:44 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
वध 2 में दमदार परफॉर्मेंस से खबरों में छाए हुए संजय मिश्रा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात की। उन्होंने अपनी पत्नी संग अपने रिश्ते पर बात की। संजय ने पिता ने निधन के बाद उनके साथ हुए एक इमोशनल किस्से का जिक्र भी किया। संजय ने बताया कि एक बार वो शराब पी रहे थे। उन्हें पिता की याद आ रही थी तो जिस जगह पिता का अंतिम संस्कार हुआ था वो वहीं गए। वहां किसी और की चिता की राख वो अपने शरीर पर मल कर चले आए थे।

संजय को सौरभ शुक्ला ने शादी से पहले दी थी ये सलाह

शुभांकर मिश्रा संग खास बातचीत में पत्नी के बारे में बात करते हुए संजय मिश्रा ने कहा कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। संजय की शादी उनके पिता के निधन के बाद हुई थी। संजय ने बताया कि जब उनकी शादी होने वाली थी तब एक्टर सौरभ शुक्ला ने उन्हें सलाह दी थी कि घर में किराएदार की तरह ही रहना। संजय ने कहा कि वो घर में किराएदार की तरह ही रहते हैं और उन्हें मजा आता है।

संजय ने बताया कि उनकी पत्नी पहाड़ों से आती हैं। उनकी पत्नी का नाम किरण है। संजय ने कहा कि उनकी पत्नी ने ही दोनों बच्चों को संभाला हुआ है और वही उनके घर का भी पूरा ख्याल रखती हैं।

पिता को याद कर इमोशनल हो गए थे संजय मिश्रा

अपने पिता से जुड़ा एक इमोशनल किस्सा सुनाते हुए संजय ने बताया कि शादी के बाद एक बार वो अपने ड्राइवर के साथ दारू पी रहे थे। उन्हें अपने पिता की याद आने लगी। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि उन्हें उसी जगह ले जाया जाए जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। संजय मिश्रा ने कहा कि उनके पिता का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ था।

शमशान जाकर शरीर पर मली थी चिता की राख

संजय ने बताया कि वो वहां गए और वहां किसी और की चिता की राख उन्होंने अपने शरीर पर लगा ली। संजय ने बताया कि उस वक्त वो बहुत इमोशनल थे। वो अपने पिता को याद कर रहे थे। संजय ने बताया कि उनका ड्राइवर जब उन्हें वापस घर ले गया और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनके ससुर ने दरावाजा खोला।

संजय की हालत देखकर ससुर थे हैरान

संजय को उस हालत में देखकर संजय के ससुर हैरान रह गए। संजय ने कहा- उन्हें अपनी बेटी का फ्यूचर दिख गया था। संजय ने अपने ससुर के पैर छुए और इसके बाद संजय के ड्राइवर उन्हें बाथरूम में ले गए और उन्हें साफ किया। संजय ने बताया कि वो अपने पिता को लेकर बहुत रोए थे घाट पर।

