किताबों पर बेस्ड थीं भंसाली की ये 6 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर रही थीं ब्लॉकबस्टर
संजय लीला भंसाली की कुछ आइकॉनिक फिल्में किसी न किसी नॉवल पर बेस्ड रही हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।
संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म के बारे में चर्चा थी कि यह टॉलस्टॉय के मशहूर नॉवल 'वॉर एंड पीस' पर बेस्ड है, लेकिन बाद में डायरेक्टर भंसाली ने खुद एक इंटरव्यू में साफ किया कि यह मूवी एक ऑरिजनल स्टोरी पर बेस्ड होगी। भले ही 'लव एंड वॉर' किसी किताब पर आधारित नहीं है, लेकिन इससे पहले संजय लीला भंसाली की कई ऐसी फिल्में रही हैं, जो कि किसी न किसी बुक पर बेस्ड रही हैं। तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस पर नतीजों के बारे में।
देवदास
साल 2002 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' शरत चटोपाध्याय की इसी नाम से छपी किताब पर बेस्ड थी। यह उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला। यह मूवी ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था और इस मूवी ने कुल 5 नेशनल अवॉर्ड जीते थे।
सांवरिया
रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म 'सांवरिया' का निर्देशन भी संजय लीला भंसाली ने किया था। यह फिल्म फ्योदोर दोस्तोवस्की के नॉवल 'व्हाइट नाइट्स' पर बेस्ड थी। फिल्म दिवाली के आसपास रिलीज की गई थी और शाहरुख खान की 'ओम शांति ओम' के सामने टिक नहीं पाई। लेकिन इसके विजुअल्स की काफी तारीफ हुई थी और इसमें सलमान खान का कैमियो लोगों को पसंद आया।
गोलियों की रासलीला - रामलीला
संजय लीला भंसाली की यह फिल्म विलियम शेक्सपियर के नॉवल 'रोमियो एंड जूलिएट' से इंस्पायर्ड थी। हालांकि संजय लीला भंसाली ने इसे गुजराती बैकड्रॉप में अपने हिसाब से एक नया टच दिया था। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।
बाजीराव मस्तानी
संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी भी एक किताब पर ही बेस्ड थी। नागनाथ एस. इनामदार की लिखी किताब 'राउ' पर बेस्ड थी। यह फिल्म संजय लीला भंसाली का 12 साल पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट था। शाहरुख खान की 'दिलवाले' से क्लैश के बावजूद इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
पद्मावत
साल 2018 में आई संजय लीला भंसाली की कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन ब्लॉकबस्टर हिट मूवी पद्मावत भी एक किताब पर बेस्ड थी। उन्होंने इसे मलिक मुहम्मद जायसी की किताब 'पद्मावत' से प्रेरित होकर बनाया था। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी।
गंगूबाई काठियावाड़ी
लिस्ट में आखिरी नाम आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का है। साल 2022 में आई इस फिल्म की कहानी एस. हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर बेस्ड थी। कोविड के बावजूद इस फिल्म ने लोगों को सिनेमाघरों तक खींचा और बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल हिट रही।
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