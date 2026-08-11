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संजय लीला भंसाली की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डायरेक्टर के लिए लकी साबित हुई ये जोड़ी

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Sanjay Leela Bhansali: संजय लीला भंसाली ने 25 साल के करियर में 10 फिल्में बनाई हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है।

Sanjay Leela Bhansali 25 years
संजय लीला भंसाली ने पूरे किए 25 साल

दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वहीं उनकी 11वीं फिल्म अगले साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल होंगे। आइए आपको 'लव एंड वॉर' की रिलीज से पहले आपको संजय लीला भंसाली की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।

100 करोड़ क्लब वाली फिल्में

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी संजय लीला भंसाली के लिए लकी साबित हुई हैं। डायरेक्टर ने इस जोड़ी के साथ तीन फिल्में बनाई हैं और तीनों ने 100 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाई है।

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पद्मावत: दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर इस पीरियड ड्रामा ने 302 करोड़ का कलेक्शन कर कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए थे।

बाजीराव मस्तानी: रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ की शानदार कमाई की थी।

गंगूबाई काठियावाड़ी: आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 211.50 करोड़ ग्रॉस और भारत में 132.01 करोड़ नेट का बेहतरीन बिजनेस किया था।

गोलियों की रासलीला राम-लीला: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की इस हिट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 116 करोड़ कमाए थे।

रामलीला

क्लासिक फिल्में

देवदास (2002): शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की इस आइकॉनिक फिल्म ने उस दौर में 42 करोड़ का कलेक्शन किया था।

हम दिल दे चुके सनम: सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन स्टारर इस सुपरहिट फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई की थी।

ब्लैक: अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के अभिनय से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन करते हुए 23 करोड़ कमाए थे।

hum dil de chuke sanam
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कम कमाई करने वाली फिल्में

गुजारिश: ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये इमोशनल फिल्म सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई थी।

सांवरिया: रणबीर कपूर और सोनम कपूर की इस डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की कमाई की थी।

खामोशी: संजय लीला भंसाली की ये शुरुआती फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस सिर्फ 7 करोड़ की ही कमाई की थी।

गुजारिश
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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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