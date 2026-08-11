संजय लीला भंसाली की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डायरेक्टर के लिए लकी साबित हुई ये जोड़ी

संजय लीला भंसाली की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डायरेक्टर के लिए लकी साबित हुई ये जोड़ी
Sanjay Leela Bhansali: संजय लीला भंसाली ने 25 साल के करियर में 10 फिल्में बनाई हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है।
दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वहीं उनकी 11वीं फिल्म अगले साल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल होंगे। आइए आपको 'लव एंड वॉर' की रिलीज से पहले आपको संजय लीला भंसाली की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं।
100 करोड़ क्लब वाली फिल्में
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी संजय लीला भंसाली के लिए लकी साबित हुई हैं। डायरेक्टर ने इस जोड़ी के साथ तीन फिल्में बनाई हैं और तीनों ने 100 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाई है।
पद्मावत: दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर इस पीरियड ड्रामा ने 302 करोड़ का कलेक्शन कर कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए थे।
बाजीराव मस्तानी: रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ की शानदार कमाई की थी।
गंगूबाई काठियावाड़ी: आलिया भट्ट स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 211.50 करोड़ ग्रॉस और भारत में 132.01 करोड़ नेट का बेहतरीन बिजनेस किया था।
गोलियों की रासलीला राम-लीला: रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की इस हिट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 116 करोड़ कमाए थे।
क्लासिक फिल्में
देवदास (2002): शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की इस आइकॉनिक फिल्म ने उस दौर में 42 करोड़ का कलेक्शन किया था।
हम दिल दे चुके सनम: सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन स्टारर इस सुपरहिट फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई की थी।
ब्लैक: अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के अभिनय से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन करते हुए 23 करोड़ कमाए थे।
कम कमाई करने वाली फिल्में
गुजारिश: ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये इमोशनल फिल्म सिर्फ 29 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई थी।
सांवरिया: रणबीर कपूर और सोनम कपूर की इस डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की कमाई की थी।
खामोशी: संजय लीला भंसाली की ये शुरुआती फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस सिर्फ 7 करोड़ की ही कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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