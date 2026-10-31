अपने आखिरी इंटरव्यू में संजय गुप्ता ने बताई थी लव स्टोरी, पत्नी से 7 साल तक रहे अलग, फिर उन्हीं को किया प्रपोज
संजय गुप्ता डेथ से कुछ हफ्ते पहले एक आखिरी इंटरव्यू दिया था। उन्होंने पत्नी से अलग होने के बारे में बात की थी। दोनों 7 साल अलग रहे। 7 साल बाद डायरेक्टर ने अपनी ही पत्नी को प्रपोज कर दिया।
बॉलीवुड फिल्ममेकर संजय गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 59 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। संजय गुप्ता ने अपने फिल्मी करियर में 'कांटे', 'काबिल', 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी शानदार फिल्मों को डायरेक्ट किया था। संजय गुप्ता की फिल्मों के बारे में तो दुनिया जानती हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। जिस पत्नी से अलग हुए उसी के साथ 7 साल बाद फिर से शादी की। इस बारे में डायरेक्टर ने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया था।
संजय गुप्ता पत्नी से हो गए थे अलग
हुसैन जैदी के साथ हुई बातचीत में संजय गुप्ता ने अपनी पत्नी अनुराधा से अलग होने के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि रिश्ते में दिक्कतों की वजह से दोनों एक दूसरे से शादी के 7 साल बाद अलग हो गए थे। दोनों ने तलाक की अर्जी दी और फिर अगले 7 साल एक दूसरे से अलग रहे। लेकिन इस दौरान दोनों ने के दूसरे से पूरी तरह से दूरियां नहीं बनाई थी। एक दूसरे के संपर्क में रहे। परिवार और घर के पालतू कुत्तों की वजह से उनका संपर्क कभी नहीं टूटा।
दूसरी औरतों से भी रहे संबंध
आगे संजय गुप्ता ने बताया था कि पत्नी से अलग होने के बाद उनके दूसरे संबंध भी रहे। इसी दौरान उनके दोनों पालतू कुत्ते उनके साथ ही रहा करते थे। इसी दौरान उनकी पत्नी हर हफ्ते उन पालतू जानवरों से मिलने आती थी। इसी दौरान उनकी और अलग हो चुकी पत्नी की मुलाकात फिर से होती थी। संजय ने बताया कि उनकी मां के साथ भी पत्नी का अच्छा रिश्ता था। इसी वजह से हर बर्थडे, दिवाली, फेस्टिवल दोनों साथ में सेलिब्रेट करते थे इसलिए अलग होने के बाद भी अलग नहीं हुए।
7 साल अलग रहने के बाद पत्नी को किया प्रपोज
संजय गुप्ता ने बताया कि एक दिन उन्होंने अलग हो चुकी अपनी पत्नी को अनुराधा को फिर से प्रोपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दोनों अलग जरूर थे लेकिन उन्हें कभी प्यार की कमी नहीं लगी। इसलिए एक दिन उन्होंने इस रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला लिया और अनुराधा भी मान गई। अलग होने के 7 साल बाद दोनों एक बार फिर से साथ आए। इस शादी से दोनों के दो बच्चे हैं। संजय गुप्ता के अचानक निधन के बाद परिवार में मातम पसरा है।
फिल्म इंडस्ट्री में शोक
बता दें, संजय गुप्ता के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक मनाया जा रहा है। उनके करीबी रहे एक्टर रोनित रॉय और रोहित रॉय डायरेक्टर को याद कर रो पड़े। संजय दत्त ने भी अपने दोस्त की अधूरी ख्वाइश पूरी करने की बात कही है। काजोल, रवीना टंडन समेत बॉलीवुड सेलेब्रिटी ने संजय गुप्ता को श्रद्धांजलि दी है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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