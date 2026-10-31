पत्नी से लिया तलाक, फिर उसी से की थी दोबारा शादी! अपने पीछे बीवी और दो बच्चों को छोड़ गए संजय गुप्ता
डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म जगत में मातम पसरा है। अपने पीछे संजय गुप्ता अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनके परिवार के बारे में।
‘कांटे’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ और ‘काबिल’ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने 57 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। संजय गुप्ता के साथ शुक्रवार को हादसा हुआ और परिवार को सुबह खबर मिली। शुक्रवार रात संजय गुप्ता अपने घर के बाथरूम में अचानक गिर गए थे। सिर में गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उनकी जान चली गई। शनिवार को सुबह परिवार को उनके निधन का पता चला।
घर में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे संजय गुप्ता
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बताया कि फिल्म निर्माता संजय गुप्ता वर्सोवा पुलिस क्षेत्र में स्थित अपने बंगले में अपनी पत्नी, दो बच्चों और मेड के साथ रहते थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, परिवार ने किसी भी तरह के शक या साजिश से इनकार किया है।
तलाक फिर पत्नी से ही की थी दोबारा शादी
संजय गुप्ता अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। संजय गुप्ता की पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने के बाद दोबारा उन्हीं से शादी की थी। संजय गुप्ता की पत्नी का नाम अनुराधा लेखी गुप्ता है। उन्होंने साल 2024 में मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल का खिताब जीता था।
अनुराधा ने 22 साल की उम्र में संजय गुप्ता से शादी की थी। हालांकि, शादी के कुछ साल बाद (2003) दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद तलाक के 6 साल बाद दोनों फिर साथ आए और दोबारा 2009 के एक दूसरे से फिर से शादी कर ली थी।
संजय गुप्ता के हैं दो बच्चे
संजय और अनुराधा के दो बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम शिवांश है और बेटी का नाम दलाई है। एक इंटरव्यू में संजय गुप्ता की पत्नी ने बताया था दोनों का रिश्ता केवल संजय की गलती की वजह से खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था, "इसमें हम दोनों की भूमिका थी और एक समय ऐसा आया जब मैंने कह दिया कि अब बस बहुत हो गया।"
अनुराधा ने साल 2013 के एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय को अपने बच्चों के साथ समय बिताना काफी पसंद था। हालांकि, कई बार काम के चक्कर में उन्होंने बच्चों के जीवन के कुछ अहम पल मिस किए हैं।
संजय गुप्ता के आखिरी पोस्ट
संजय गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। उनके आखिरी पोस्ट की बात करें तो उन्होंने लेगो की तस्वीर शेयर की थी। ये तस्वीर उन्होंने 21 अक्टूबर को शेयर की थी। 21 अक्टूबर को उन्होंने दलेर मेंहदी विवाद को लेकर भी अपनी राय सामने रखी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था- मीका सिंह, दलेर पाजी मेरे भी बड़े भाई हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। वो म्यूजिक वर्ल्ड के बड़ी शख्सियत हैं और निश्चित रूप से बिना किसी शर्त के उनसे माफी मांगी जानी चाहिए।
इन फिल्मों से संजय गुप्ता ने बनाई थी पहचान
संजय गुप्ता ने साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म आतिश से डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'राम शास्त्र', 'हमेशा', 'जंग' और 'खौफ' जैसी कई थ्रिलर फिल्मों का निर्देशन किया। साल 2002 में संजय गुप्ता को उनकी फिल्म कांटे से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली थी। कांटे में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, कुमार गौरव, लकी अली, सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार नजर आए थे। कांटे के अलावा उन्होंने शूटआउट लोखंडवाला और काबिल जैसी फिल्मों के लिए भी खूब तारीफें बटोरी थीं। कमाल आर के खान ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि संजय गुप्ता कांटे 2 को लेकर प्लान कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना