पत्नी से लिया तलाक, फिर उसी से की थी दोबारा शादी! अपने पीछे बीवी और दो बच्चों को छोड़ गए संजय गुप्ता

डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म जगत में मातम पसरा है। अपने पीछे संजय गुप्ता अपनी पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनके परिवार के बारे में।

‘कांटे’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ और ‘काबिल’ जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने 57 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। संजय गुप्ता के साथ शुक्रवार को हादसा हुआ और परिवार को सुबह खबर मिली। शुक्रवार रात संजय गुप्ता अपने घर के बाथरूम में अचानक गिर गए थे। सिर में गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उनकी जान चली गई। शनिवार को सुबह परिवार को उनके निधन का पता चला।

घर में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे संजय गुप्ता आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बताया कि फिल्म निर्माता संजय गुप्ता वर्सोवा पुलिस क्षेत्र में स्थित अपने बंगले में अपनी पत्नी, दो बच्चों और मेड के साथ रहते थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, परिवार ने किसी भी तरह के शक या साजिश से इनकार किया है।

तलाक फिर पत्नी से ही की थी दोबारा शादी संजय गुप्ता अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। संजय गुप्ता की पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से अलग होने के बाद दोबारा उन्हीं से शादी की थी। संजय गुप्ता की पत्नी का नाम अनुराधा लेखी गुप्ता है। उन्होंने साल 2024 में मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल का खिताब जीता था।

अनुराधा ने 22 साल की उम्र में संजय गुप्ता से शादी की थी। हालांकि, शादी के कुछ साल बाद (2003) दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद तलाक के 6 साल बाद दोनों फिर साथ आए और दोबारा 2009 के एक दूसरे से फिर से शादी कर ली थी।

संजय गुप्ता के हैं दो बच्चे संजय और अनुराधा के दो बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम शिवांश है और बेटी का नाम दलाई है। एक इंटरव्यू में संजय गुप्ता की पत्नी ने बताया था दोनों का रिश्ता केवल संजय की गलती की वजह से खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था, "इसमें हम दोनों की भूमिका थी और एक समय ऐसा आया जब मैंने कह दिया कि अब बस बहुत हो गया।"

अनुराधा ने साल 2013 के एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय को अपने बच्चों के साथ समय बिताना काफी पसंद था। हालांकि, कई बार काम के चक्कर में उन्होंने बच्चों के जीवन के कुछ अहम पल मिस किए हैं।

संजय गुप्ता के आखिरी पोस्ट संजय गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। उनके आखिरी पोस्ट की बात करें तो उन्होंने लेगो की तस्वीर शेयर की थी। ये तस्वीर उन्होंने 21 अक्टूबर को शेयर की थी। 21 अक्टूबर को उन्होंने दलेर मेंहदी विवाद को लेकर भी अपनी राय सामने रखी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था- मीका सिंह, दलेर पाजी मेरे भी बड़े भाई हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। वो म्यूजिक वर्ल्ड के बड़ी शख्सियत हैं और निश्चित रूप से बिना किसी शर्त के उनसे माफी मांगी जानी चाहिए।