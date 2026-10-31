Sanjay Gupta Death: टाइगर श्रॉफ को डायरेक्ट करना चाहते थे संजय गुप्ता, कांटे 2 बनाने का भी था प्लान
Sanjay Gupta Demise: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। कांटे डायरेक्टर संजय गुप्ता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन पर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने शोक व्यक्त किया है।
हिंदी सिनेमा जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। कांटे और शूटआउट एट वडाला के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने 57 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर पर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने शोक व्यक्त किया है। तरण आदर्श ने बताया कि कुछ दिन पहले वो डायरेक्टर से मिले थे। वहीं, कमाल आर खान ने बताया कि संजय गुप्ता कांटे 2 बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो टाइगर श्रॉफ को डायरेक्ट करना चाहते थे।
संजय गुप्ता के निधन पर क्या बोले तरण आदर्श?
तरण आदर्श ने लिखा, "शब्द नहीं मिल रहे हैं...भरोसा नहीं हो रहा है कि संजय गुप्ता नहीं रहे। कुछ दिन पहले उनके घर पर हुई माता की चौकी पर उनसे मुलाकात हुई थी। ये दिल तोड़ने वाला है और मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं... ओम शांति"
किस वजह से हुआ संजय गुप्ता का निधन?
संजय गुप्ता की मौत के कारण की ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कल रात संजय गुप्ता अपने बाथरूम में गिर गए थे। आज खबर आई कि उनका निधन हो गया है। आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्सोवा पुलिस ने एक ADR (दुर्घटना से हुई मौत की रिपोर्ट) दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी तरह की साजिश या गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला है।
अशोक पंडित ने क्या बताया?
प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी संजय गुप्ता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, "ये बहुत हैरान करने वाला और दुखद है। अभी खबर मिली है कि हमारे प्यारे दोस्त और बेहतरीन निर्देशक संजय गुप्ता नहीं रहे। उनका निधन सिर में चोट लगने की वजह से हुआ है। एक और टैलेंट बहुत जल्दी चला गया। वो एक शानदार नैरेटर, जिंदादिल इंसान और एक जुनूनी फिल्म निर्माता थे।हमारी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हम आपको याद करेंगे मेरे दोस्त।"
कमाल आर खान ने भी डायरेक्टर के निधन पर शोक जाहिर किया है। कमाल आर खान ने लिखा- रेस्ट इन पीस संजय भाई। यकीन नहीं हो रहा है कि आप चले गए हैं। हम लगभग हर दूसरे दिन बॉलीवुड और फिल्मों के बारे में बात करते थे। आप हर चीज को लेकर कितने जागरूक था। आई लव यू संजय और मैं आपको हर दिन याद करूंगा भाई।"
कमाल आर खान ने एक दूसरे ट्वीट में बताया कि संजय गुप्ता कांटे 2 बनाने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने लिखा- डायरेक्टर संजय गुप्ता कांटे 2, शूटआउट एट लोखंडवाला 2, शूटआउट एट दुबई और काबिल 2 बनाने का प्लान कर रहे थे। कल उन्होंने मुझे बताया कि वो टाइगर श्रॉफ को डायरेक्टर करना चाहते हैं। और आज वो नहीं हैं। जीवन इतना ही है। फर्क नहीं पड़ता कि आप हिट हैं या फ्लॉप। आप सब कुछ हैं जब तक आप जिंदा हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब भ्रम है कि मैंने यह कर दिया, मैंने वो कर दिया! किसी ने कुछ नहीं किया! हर कोई इस दुनिया में एक ख्वाब की तरह आता है और चला जाता है! बस जिंदगी की सच्चाई ये ही है!
साल 1994 में डायरेक्टर के तौर पर किया था डेब्यू
संजय गुप्ता ने साल 1994 में अपना डायरेक्शन डेब्यू किया था। डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म आतिश: फील द फायर थी। इस फिल्म में संजय दत्त, आदित्य पंचोली और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आए थे। संजय गुप्ता अपने एक्स पर भी काफी एक्टिव थे। वो फिल्म इंडस्ट्री और करेंट अफेयर्स से जुड़ी बातें शेयर करते थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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