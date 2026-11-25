कैमरा लेंस से माधुरी दीक्षित के क्लोज अप देखते थे संजय दत्त, फिल्ममेकर ने कहा- बोलते थे दिखा-दिखा
संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म साजन काफी बड़ी हिट थी। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा सलमान खान भी थे। अब इस फिल्म के शूटिंग के दौरान का एक किस्सा फिल्ममेकर ने शेयर किया है।
संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का नाम एक समय पर काफी चर्चा में था। ऐसा कहा जाता था कि दोनों एक-दूसरे के करीब थे, लेकिन दोनों ने कभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। अब संजय और माधुरी को लेकर फिल्ममेकर लॉरेंस ने एक दिलचस्प बात बताई है। लॉरेंस ने बताया कि कैसे साजन फिल्म के दौरान संजय कैमरा लेंस के जरिए माधुरी के क्लोज अप देखते थे और ऐसा वह सिर्फ माधुरी के लिए ही करते थे।
संजय देखते थे माधुरी के क्लोज अप
दरअसल, लॉरेंस से पूछा गया कि ऐसा है क्या कि संजय, माधुरी के क्लोज अप देखते थे शूट के वक्त तो फिल्ममेकर ने सिद्धार्थ कनन के शो में कहा, 'हां देखते थे। जब क्लोज अप आते थे तो वह बोलते थे कि दिखा-दिखा तो आकर देखते थे।'
सिर्फ माधुरी के क्लोज अप देखते थे
इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वह सिर्फ माधुरी के ही क्लोज अप देखते थे तो वह बोलते हैं कि हां सिर्फ माधुरी के।
क्या माधुरी-संजय थे रिलेशनशिप में?
लॉरेंस से फिर पूछा गया कि क्या उस समय दोनों रिलेशनशिप में थे क्योंकि ऐसी खबरें थीं? वह बोले, 'पता नहीं क्योंकि मेरा वहां डबल काम था तो लोग बोलते थे, लेकिन हम ध्यान देते नहीं थे। अपने काम पर ही ध्यान देते थे।'
सलमान-संजय और माधुरी की फीस
लॉरेंस से फिर सवाल किया गया कि ऐसा कहा जाता था कि उस वक्त सलमान ज्यादा पैसे मांगते थे? तो फिल्ममेकर ने कहा कि तीनों एक्टर्स को 11 लाख दिए थे। एक दिन सलमान और मैं कहीं थे तो उन्होंने मुझे पूछा भी था कि कहीं कि यार तुमने मुझे साजन में कितने पैसे दिए थे मैंने कहा था 11 लाख।
क्या सलमान-संजय माधुरी की अटेन्शन के लिए कुछ करते थे?
उनसे पूछा गया कि सलमान या संजय माधुरी की अटेन्शन के लिए कुछ ज्यादा करते थे? तो वह बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन लेकिन मस्ती करते थे। शूट करते वक्त काफी मस्ती होती थी।
साजन फिल्म
साजन फिल्म के बारे में बता दें कि साजन फिल्म को लॉरेंस डीसूजा ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान लीड रोल में थे। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। इतना ही नहीं यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। फिल्म में इन तीनों मेल स्टार्स के अलावा कादर खान, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्दे, एकता सोहिनि, अंजना मुमताज भी थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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