sanjay dutt upcoming films will impress his fan base, baaghi 4, dhurandhar, the raja saab संजय दत्त की ये आने वाली फिल्में करने वाली हैं धमाका, लंबे बालों वाले इन लुक्स से हीरो को देंगे टक्कर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsanjay dutt upcoming films will impress his fan base, baaghi 4, dhurandhar, the raja saab

संजय दत्त की ये आने वाली फिल्में करने वाली हैं धमाका, लंबे बालों वाले इन लुक्स से हीरो को देंगे टक्कर

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त आने वाले वक्त में शानदार फिल्में लेकर आने वाले हैं। अपनी इन फिल्मों में विलेन बन संजय लीड हीरो पर भारी पड़ते दिखेंगे। जानिए कब और कहां रिलीज हो रही हैं संजय दत्त की ये फिल्में।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 12:28 PM
share Share
Follow Us on
संजय दत्त की ये आने वाली फिल्में करने वाली हैं धमाका, लंबे बालों वाले इन लुक्स से हीरो को देंगे टक्कर

बॉलीवुड के खलनायक एक्टर संजय दत्त के करियर के लिए पिछले कुछ साल खास रहे हैं। एक्टर ने अपने किरदारों के चयन में बड़ा बदलाव किया है। अब वो एक ही तरह के किरदार पर स्क्रीन पर नहीं दिखते। उन्होंने हीरो के अलावा कॉमिक एक्टर, एक्शन स्टार और खतरनाक विलेन के जबरदस्त किरदार निभाए हैं। KGF: चैप्टर 2 में अधीरा का किरदार निभाकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया था। सम्राट पृथ्वीराज में उनका किरदार काका कान्हा, शमशेर में दरोगा शुद्ध सिंह, जवाब में STF ऑफिसर ने अपनी छाप छोड़ी थी। उनकी फिल्म हिट हो या फ्लॉप एक्टर ने अपने इन किरदारों से कमाल कर दिया। अब आने वाले दिनों में भी एक्टर अपनी इन फिल्मों से धमाका करने वाले हैं।

बागी 4

हाल में टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का टीजर सामने आया था। इस टीजर में वाइट कोट-पैंट पहने खून से सने संजय दत्त का दमदार किरदार नजर आया। इस फिल्म के लिए एक बार फिर एक्टर अपने लंबे बालों वाला लुक ले आए हैं। फिल्म में जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। उम्मीद है ये फिल्म भी कमाल करेगी। बागी 4 5 सितंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।

KD: द डेविल

संजय दत्त कन्नड़ फिल्म KD: द डेविल में देवा धक देवा का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी और नोरा फतेही जैसे एक्टर्स भी काम करते दिखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हो रही है।

sanjay dutt

धुरंधर

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में संजय दत्त अहम किरदार निभाने वाले हैं। कुछ समय पहले फिल्म का टीजर सामने आया था जिसमें संजय दत्त का लंबे बालों वाला लुक खूब वायरल हुआ था। इस फिल्म में रणवीर के साथ उनका एक्शन जबरदस्त होने वाला है। ये फिल्म इस साल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है।

द राजा साब

प्रभास स्टारर तेलुगू फिल्म द राजा साब में भी संजय दत्त का रोल होने वाला है। हालांकि, अभी उनके किरदार से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।

sanjay dutt

लेकिन प्रभास के साथ उन्हें स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। ये फिल्म भी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

sanjay dutt Prabhas ranveer singh अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।