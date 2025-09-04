23 कट्स, ऑडियो म्यूट और फ्रंटल न्यूडिटी छिपाने के बाद सीबीएफसी ने बागी 4 को दिया कौन सा सर्टिफिकेट?

5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी 4 रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले सीबीएफसी ने फिल्म में 23 कट्स लगाए हैं और एक शब्द को म्यूट किया है। सीबीएफसी ने इस सुझाव के साथ फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है।

टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त,हरनाज संधु और सोनम बाजवा की फिल्म बागी 4 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म में कुछ बदलाव के बाद फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। सीबीएफसी ने फिल्म से कुछ सीन्स हटाने और कंडोम जैसे शब्द को म्यूट किया है। सीबीएफसी ने फिल्म में 23 कट्स लगवाए हैं।

बागी 4 को मिला ए सर्टिफिकेट बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो बागी 4 को सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया है। एक सीन में फ्रंटल न्यूडिटी थी जिसे छिपाया गया है। वहीं, एक सीन में एक किरदार ताबूत पर खड़ा है। उस सीन को फिल्म से हटा दिया गया है। वहीं, एक शॉट में एक किरदार निर्जन दिया से अपनी सिगरेट जलाता है। उस सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है।

कुछ शब्दों को किया गया म्यूट ये मेरा हुसन गाने में संजय दत्त का किरदार एक जगह पर कटे हुए हाथ से सिगरेट जलाते हैं। इस सीन को भी फिल्म से हटा दिया गया है। वहीं, एक सीन में ईसा मसीह की मूर्ति की ओर चाकू फंकेते दिखाया गया था। इस सीन को भी फिल्म से डिलीट कर दिया गया है। इन सीन्स के अलावा, फिल्म से कई और सीन्स हटाए गए हैं।