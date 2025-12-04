Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSanjay dutt talks about his drug addiction says I saw myself and I got scare then took help of dad sunil dutt
जब अपना चेहरा देखकर डर गए थे संजय दत्त, बताया कैसे लगा कि छोड़नी है ड्रग्स की लत

जब अपना चेहरा देखकर डर गए थे संजय दत्त, बताया कैसे लगा कि छोड़नी है ड्रग्स की लत

संक्षेप:

संजय दत्त के ड्रग अडिक्शन के बारे में हर किसी को पता है। अच्छी बात है कि वह इस आदत से 40 साल पहले पीछा छुड़वा चुके हैं। अब उन्होंने बताया कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें लगा कि उनको यह लत छोड़नी है।

Thu, 4 Dec 2025 02:10 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

संजय दत्त के पास्ट के बारे में ज्यादातर सिने प्रेमी जानते हैं। उनकी लाइफ पर संजू टाइटल से फिल्म भी बन चुकी है। उनकी लाइफ में कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जिनमें से ड्रग्स की लत भी एक है। अब एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस पार बात की। बताया कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें लगा कि ड्रग की लत से दूर रहना चाहिए। साथ ही रिहैब में उनका वक्त कैसे बीता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपना चेहरा देखकर डर गया

संजय दत्त हिमांशु मेहता के शो पर थे। उन्होंने बताया कि कब पता चला कि अब ड्रग्स की लत से छुटकारा चाहिए। वह बताते हैं, 'टर्निंग पॉइंट मैं ही था। एक सुबह मैं सोकर उठा, बाथरूम गया और खुद को देखा तो मैं डर गया। मुझे दिख रहा था कि मैं मर रहा हूं। मेरे चेहरा कुछ और ही लग रहा था। फिर मैं अपने पिता के पास मदद मांगने गया। उन्होंने मेरी मदद की और साथ खड़े रहे। मैं उन लकी लोगों में से हूं जिसे उन दिनों रिहैब के लिए अमेरिका भेजा गया। मैंने रिहैब में दो साल बिताए।'

रिहैब में देखी अलग दुनिया

संजय ने बताया कि उस रिहैब में क्या हुआ। वह बोलते हैं, 'उन दो साल में, मैं काउंसलर्स के साथ बाहर गया, झील के किनारे गया, बारबेक्यू एंजॉय किया। मैंने ज्यादा बातचीत की। सिनेमा के बारे में बात करता, ये वो,हर चीज के बारे में बात करता था। मुझे लगा, 'मैं इन सालों में क्या बर्बादी कर रहा था?' झील देखनना,बारबेक्यू का मजा लेना, हाईवे पर मैराथन दौड़ना, बाइक राइड लेना इन सबका मजा कुछ और था। तब मुझे लगा, 'यही जिंदगी चाहिए ना कि जो चाह रहा था।' यही टर्निंग पॉइंट था।'

पता नहीं कैसे किया वो सब

संजय दत्त ने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह के जाल में ना फंसें। उनसे पूछा गया कि ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उन्हें कभी दोबारा रिहैब जाने की जरूरत महसूस हुई? संजय बोले, 'कभी नहीं, 40 साल से ज्यादा हो गए। मैं जब पीछे मुड़कर उस लाइफ को देखता हूं तो लगता है कि मैं वो नहीं था। पता नहीं कि मैंने वो सब कैसे किया।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
sanjay dutt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।